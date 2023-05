Fitarco - Campionato Regionale 3D

112 arcieri si sono sfidati sulle 24 piazzole di qualifica all’interno dei boschi della Val Susa e i migliori 4 si sono poi affrontati negli scontri assoluti.

Nel Compound maschile over20 vittoria per Davide Sciolla (Arcieri Clarascum), davanti a Massimo Galizzi (Arcieri del Sesia) e Matteo DePaoli (Arcieri Iuvenilia); al femminile, doppietta degli Arcieri delle Alpi con la vittoria di Angela Giudice su Annalisa Giancipoli.

Arco Istintivo maschile over20 si impone Fernando Spatola Zito (Arcieri delle Alpi) su Fabrizio Duranti (Arcieri delle Alpi) e Cesare Lafranco (Arcieri del Sesia); al femminile, Roberta Bellinaso (Arcieri del Sesia) è la nuova campionessa regionale battendo in finale Marina Vianzone (Arclub I Falchi Bra), terzo posto per Stefania Capobianco (Arcieri Comp. degli Orsi).

Nell’Arco Nudo maschile over20 trionfa Alessandro Di Nardo (Arcieri delle Alpi) davanti a Stefano Reggiani (Arcieri Conte Rosso) e Luca Capra (Arcieri Clarascum); la finale al femminile si risolve solamente alla freccia di spareggio: Elisa Medico batte Federica Rampa (11-8) nel derby degli Arcieri delle Alpi, chiude il podio Annamaria Cavallero (Arcieri Comp. degli Orsi).

Paolo Bergese (Arclub Fossano) è il campione regionale nel Longbow maschile over20, davanti a Emanuele Barbero (Arclub I Falchi Bra) e Andrea Ullio (Arcieri delle Alpi); al femminile, vittoria di Adele Venturi nel derby dell’Arclub I Falchi Bra contro Sonia Picco, terzo posto per Estephanie Siilvana Giordano (Arcieri delle Alpi).

Per quanto riguarda gli under20: Massimo Olivero (Arclub I Falchi Bra) vince nell’Arco Istintivo maschile; podio tutto dell’Arclub I Falchi Bra al femminile con la prima posizione di Elisabetta Grozavu, seconda Michela Panero e terza Serena Gagliardo. Nel compound maschile vince Giuseppe Alfieri (Arcieri delle Alpi) davanti a Mattia Corgiat Loia (Arcieri Iuvenilia) e Christian Messina (Arcieri Langhe e Roero); al femminile, vittoria per Baron Giada (Arcieri delle Alpi) su Elisabetta Messina (Arcieri Langhe e Roero) e Camilla Di Pierno (Arcieri Clarascum). Nel Longbow vincono Tiziano Piumatti (Arclub I Falchi Bra) al maschile e Gaia Vallò (Arcieri Comp. degli Orsi) al femminile.

Gli Arcieri Clarascum (Capra, Liccese, Marocco) sono i campioni regionali a squadre maschili, battendo in finale gli Arcieri delle Alpi (Ellena, Rosso, Ullio), terzo posto per gli Arcieri Iuvenilia (Depaoli, Costantino, Rositi); al femminile primo posto per gli Arcieri delle Alpi (Giudice, Medico, Giordano).

Il duo degli Arcieri delle Alpi (Di Nardo, Medico) vince nel mixedteam Arco Nudo davanti agli Arcieri Comp. deli Orsi (Cavallero, Donzella) e agli Arcieri Langhe e Roero (Sandron, Boffa).

Nell’Arco Istintivo mixedteam, gli Arcieri Comp. degli Orsi (Capobianco, Chiurato) battono l’Arclub I Falchi Bra (Vianzone, Gastaldi), terzo posto per gli Arcieri del Sesia (Bellinaso, Lafranco).

Nel Longbow mixedteam, vincono gli Arcieri delle Alpi (Ullio, Giordano) sull’Arclub I Falchi Bra (Venturi, Barbero).

Risultati completi