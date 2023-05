Il Derthona cade in volata a Pesaro

Termina con la sconfitta alla Vitrifrigo Arena la regular season della Bertram Derthona che però, con la contemporanea sconfitta di Sassari sul campo di Milano, chiude al terzo posto la stagione regolare. L’avversario dei bianconeri nei quarti di finale playoff sarà la Dolomiti Energia Trentino.

Avvio di gara ad alto ritmo alla Vitrifrigo Arena, tra due squadre che trovano soluzioni in velocità nei primi secondi dell’azione: dopo alcuni minuti equilibrati, Daye e Totè firmano il primo allungo dei padroni di casa, che chiudono avanti 20-14 al 10’. Nella seconda frazione Delfino (15 punti in 20’) prende per mano l’attacco dei padroni di casa, che allungano fino al +15 (50-35) dell’intervallo.

Al rientro dagli spogliatoi, Macura dà il là al rientro bianconero, alimentata dai canestri di Christon e Daum: possesso dopo possesso, la squadra allenata da Ramondino riduce il proprio gap, fino ad arrivare al -4 (63-59) del 30’. Nell’ultimo quarto, la Bertram completa la sua rimonta, impattando la partita a due minuti dal termine a quota 76 con il canestro di Daum. Nel finale in volata, i rimbalzi offensivi e i canestri in lunetta di Moretti e Cheatam danno la vittoria a Pesaro, con il punteggio di 82-78.

Così coach Marco Ramondino al termine della gara: «Pesaro ha vinto la partita con merito, giocando meglio di noi. La nostra è stata una gara di due tipi: inadeguata nel primo tempo, per presenza e atteggiamento non accettabili, per cui mi assumo la responsabilità, mentre nel secondo tempo abbiamo avuto più carattere, prontezza, durezza e consistenza in difesa. Viste le premesse del primo tempo credo sia importante per noi esserci rimessi nella posizione di potere vincere la sfida, al di là di alcuni errori su cose anche un po’ banali, come tiri liberi e tiri da tre sbagliati e rimbalzi offensivi concessi, che abbiamo commesso».

VL Carpegna Prosciutto Pesaro 82

Bertram Derthona 78

Parziali (20-14, 50-35, 63-59)

Tabellini:

Pesaro: Kravic 6, Abdur-Rahkman 5, Visconti 2, Moretti 14, Tambone 5, Daye 11, Charalampopoulos 5, Totè 11, Cheatam 6, Delfino 17. All. Repesa

Derthona: Christon 19, Mortellaro ne, Candi 3, Tavernelli 2, Nikolic, Filloy 8, Severini, Daum 13, Cain 7, Radoševi? 1, Macura 25, Filoni ne. All. Ramondino