S.G. Concordia: Un Titolo Nazionale e 2 Ori Regionali

Sulla pedana veneta sono arrivate da tutta Italia le prime tre classificate di ogni categoria nella Fase Regionale. Una selezione severa, che ha portato in gara alcune delle più promettenti ginnaste italiane. E le Concordine hanno ben figurato.

Nella categoria Senior, Minola ha eseguito l’esercizio al nastro, obbligatorio per tutte, ed alle clavette: precisione, espressività e valore tecnico sono stati premiati dalla Giuria con il punteggio totale di 54.100, che ha permesso a Rita di conquistare l’ambito 1° posto ed il Titolo Italiano.

Buona gara anche per Cata, che con 50.300 si è classificata al 9° posto sulle 36 partecipanti nelle Senior, e per Digitali, che nelle Junior 3 ha condotto una prova piena di energia, ottenendo un totale di 49.800, con il quale si è piazzata al 15° posto su 40 concorrenti.

Contemporaneamente, le ginnaste del settore Silver sono state impegnate al palazzetto dello Sport di Candelo, nella 2^ Prova Regionale del Campionato Silver Individuale, Livello LE ed LD.

Come nella 1^ Prova, per le Allieve, il Programma tecnico prevedeva un esercizio a corpo libero obbligatorio, ed uno o due esercizi agli attrezzi. Per le Junior e le Senior erano invece previsti 2 o 3 esercizi, tutti agli attrezzi. La classifica è determinata dalla somma dei due migliori punteggi conseguiti. Anche questa prova ha evidenziato un livello tecnicamente alto, che ha reso la gara molto combattuta ed appassionante. Per la S.G. Concordia, nel livello LE sabato sono scese in pedana cinque ginnaste: Aurora Bisoffi, Zoe Nicolini, Daria Molinari, Cecilia Bocco e Adele Cammilli.