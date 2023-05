Moto club Alfieri: a Rimini ottimi piazzamenti in zona punti

Il moto club Alfieri è stato impegnato ieri, domenica, in una nuova tappa dei Campionati italiani Enduro Senior/Under23, andata in scena a Montecopiolo, a Rimini.

Ottimi piazzamenti in zona punti per i piloti dell’Alfieri. Nella categoria Cadetti 125 Gabriele Doglio ha conquistato la sesta posizione, seguito da Alessio Berger, settimo. Nella Junior 450 Giacomo Tambussi ha chiuso 20esimo, mentre Alberto Caronni chiude sesto nella Senior 250 2 tempi. 12esima piazza per Federico Fanzio nella Senior 300, seguito, al 17esimo posto, da Davide Gallo. Nono Filippo Alutto nella Senior 250 4 tempi. 28esimo Antonio Marino nella Senior 450. Podio sfumato per un soffio per Sabrina Lazzarino, che chiude al quarto posto nella Femminile.

Una bellissima giornata di sport, resa possibile anche grazie allo staff dedicato all’assistenza, che ha visto la presenza del team tecnobike di Pietro Garbarino e del team Bike & Co di Alessandro Gallo.