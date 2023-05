La Novipiù Monferrato Basket cade a Ravenna 78-76

Vince la OraSì Ravenna: 78-76. Niente da fare per la Novipiù Monferrato Basket che incappa nella terza sconfitta consecutiva nel girone salvezza e vede complicarsi la situazione quando mancano due giornate alla conclusione. Miglior realizzatore di serata Justice con 24 punti. Sabato prossimo si torna al PalaEnergica Paolo Ferraris per la sfida con San Severo. Si chiuderà il girone la settimana dopo in trasferta a Chieti.

Coach Stefano Comazzi si affida al quintetto composto da Valentini, Justice, Sarto, Carver e Martinoni. La partita è subito inaugurata dalla tripla di Bonacini. Martinoni da sotto risponde ad un Vrankic che litiga un po’ con i tiri liberi. Valentini dalla linea dei tre punti. Anche Anthony da fuori fa paura. Justice impatta sul 9-9: è partita viva. Il primo sorpasso arriva sul 12-14 sempre con la guardia americana da tre punti. Oxilia dalla media, prima dei due siluri di Leggio che valgono il 20-22 con cui si va alla prima pausa. Con Oxilia ed Anthony Ravenna passa. Giordano dalla panchina porta punti importanti, ancora Oxilia ai liberi prima della tripla di Vrankic. 33-26 con un parziale di 13-4 nei primi 4’ per i padroni di casa. Il timeout di Comazzi serve per rimettere ordine ai pensieri. Leggio è in giornata di grazia da fuori. Altre due triple in rapida successione. 4/4. Il pareggio Monferrato lo trova con Justice sul 35-35. Ellis e Justice con due belle scorribande. Bonacini allo scadere: 37-39 con cui si va all’intervallo.

Ravenna parte fortissima. Due triple per Bonacini e Anthony. 43-39. Risponde Martinoni. Fallo su Bonacini e tre liberi per lui. Il contropiede di Musso obbliga al timeout la Novipiù. 47-41. I rossoblu sono vivi. Sarto da fuori, contropiede di Justice: -1. Bartoli è bravo da sotto, Sarto impatta sul 49-49. Justice di nuovo da casa sua. È un controparziale importante quello di Casale che dalla distanza continua ad avere cifre altissime. Musso si sblocca dalla distanza. 5 punti consecutivi di Anthony e si va all’ultimo quarto sul 61-54. Martinoni con un gran canestro di mano sinistra risponde ai liberi di Anthony. Bartoli segna al ferro e poi corregge per 4 punti pesanti. Justice e Formenti con due triple che riportano Monferrato a ridosso. 67-62. Timeout. Oxilia con l’aiuto del tabellone, Musso d’esperienza con un viaggio in lunetta che non sbaglia. La sua tripla fa schizzare il vantaggio sul +10. Martinoni rosicchia ai liberi. Sono minuti finali infuocati e pieni di tensione. La posta in palio è alta. Monferrato che torna a -6, ancora Musso dalla lunetta è preciso. Viaggio proficuo anche per Justice prima dell’illusoria tripla di Sarto che vale il -3 a poco più di 7” dalla sirena. Al secondo tentativo la rimessa è perfetta. Ancora Musso e la tripla finale di Valentini al fotofinish chiudono il match sul 78-76.

ORASI' RAVENNA 78

NOVIPIU' MONFERRATO BASKET 76

Parziali (20-22; 17-17; 24-15; 17-22)

ORASI' RAVENNA: Anthony 15, Giordano 6, Musso 14, Bartoli 14, Oxilia 8, Vrankic 5, Onosojaife ne, Galletti ne, Giovannelli ne, Petrovic 4, Minardi ne, Bonacini 12,.Allenatore: Lotesoriere.

NOVIPIU' MONFERRATO BASKET: Sarto 9, Ellis 4, Carver 4, Mele ne, Valentini 8, Formenti 5, Martinoni 10, Ghirlanda ne, Poom ne, Leggio 12, Justice 24. Allenatore: Comazzi.