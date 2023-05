Oleggio Magic Basket: vittoria contro Varese e Play-In

Obiettivo centrato! Con la vittoria nella 30esima e ultima giornata di regular season l’Oleggio Magic Basket batte Varese Basketball 100-81 e si qualifica così per i play-in. Un risultato prezioso che colloca gli Squali non solo nella zona utile per provare a lottare ancora, ma all’11esimo posto in classifica davanti a Gallarate. Il confronto ora è al meglio delle cinque gare contro Piombino. Questo il programma: le prime due in Toscana domenica 14 maggio alle 18 e martedì 16 alle 21. Gara 3 si gioca a Vanzaghello venerdì 19 alle 20, eventuale gara 4 ancora a Vanzaghello domenica 21 alle 18 ed eventuale gara 5 a Piombino mercoledì 23 orario da stabilire.

In campo per gli Squali ci sono Buono, Maruca, Giacomelli, Colussa e Ballarin, per Varese Macchi, Bottelli, Blair, Sorrentino e Allegretti. Gli Squali partono sprint 7-2 e con capitan Giacomelli (autore di 29 punti) è 16-7. Varese rientra e sul 20-18 ed è pausa per gli Squali. Il primo finale è equilibrato sul 25-24. Varese mette la freccia per il 29-34, gli Squali sono pazienti e preparano la rimonta con un parziale che vale il 48-38 ed è pausa per gli ospiti. All’intervallo è 53-40. Dopo l’intervallo gli Squali prendono il largo, sul 68-48 è di nuovo pausa per Varese; i biancorossi continuano la loro corsa e il terzo finale è 75-55. Il quarto quarto è di gestione e i tifosi preparano la festa non appena suona l’ultima sirena: 100-81.

Oleggio Magic Basket 100

Varese Basketball 81

Parziali (25-24; 28-16; 22-15; 25-26)

Oleggio: Buono 13, Colussa 16, Ingrosso 7, Palestra 2, Temporali 3, Restelli ne, Introini, Guardigli 1, Giacomelli 29, Maruca 21, Seck 8, Ballarin. All. Nava.

Varese: Blair 25, Allegretti 7, Sorrentino 8, Bottelli 17, Golino 3, Tapparo 8, Bortoli 4, Veronesi, Kouassi 6, Macchi 3. All. Donati.