La VTT di Lagnasco, tra agonismo e partnership di livello

Alla VTT di Lagnasco prosegue l’attività a 360 gradi, sia per quanto concerne la scuola che il momento agonistico, con la seconda giornata nel fine settimana appena andato in archivio delle diverse competizioni a squadre cui il centro partecipa.

Forza in campo, dunque, numerica e qualitativa, e fuori, con il sostegno dei partner assolutamente coinvolti nella crescita costante del sodalizio cuneese. È il caso di Saluzzo Broker, realtà che da sette anni sostiene la VTT in maniera fattiva, come spiega il suo titolare Domenico Andreis: «Quando ci siamo conosciuti – sottolinea – il feeling è stato immediato e negli anni si è ulteriormente sviluppato al pari delle iniziative che abbiamo condiviso. Abbiamo anche studiato un’assicurazione per i giocatori agonisti non professionisti che rappresenta una tutela importante in caso di infortuni non banali. Spesso gli atleti e chi li forma non pensano all’importanza di questo tipo di copertura ed è necessario che anche l’informazione verso di loro faccia passi ulteriori. In futuro organizzeremo anche incontri in VTT per sensibilizzare i giocatori sulla tematica».