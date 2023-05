Bertram Derthona: Cameron Hunt firma per i Leoni

Si rinforza la Bertram Derthona in vista della fase decisiva della stagione, i playoff: la Società comunica di avere raggiunto un accordo con il play-guardia Cameron Hunt, che ha giocato a Wurzburg nelle ultime stagioni.

LA CARRIERA

Nato a Duncanville (Texas), il 25 agosto 1997, Hunt ha frequentato la Duncanville High School, prima di trasferirsi al Southwestern College KS. Nel quadriennio universitario si mette in mostra come grande realizzatore: nel secondo anno produce 24.5 punti a gara, nel terzo 23.3 e nell’ultimo al College 31.5 a uscita, con percentuali eccellenti al tiro (oltre il 50% dal campo e quasi il 40% da oltre l’arco).

Dopo avere concluso l’esperienza a Southwestern College KS, Cameron si trasferisce in Germania, a Wurzburg, squadra in cui ha trascorso tutta la sua carriera in Europa. Nel 2019/20 milita nella squadra che disputa il campionato di Pro B, mentre nelle ultime tre annate è sceso in campo con la formazione che gioca in BBL.

Il suo rendimento nel corso delle quattro annate è sempre cresciuto sia per minutaggio che per produzione offensiva: nel 2022/23 ha prodotto 17 punti, 3 rimbalzi e 3 assist di media in 34 minuti di utilizzo nella BBL. In tutti gli anni trascorsi in Germania, Cameron si è confermato un eccellente tiratore da tre punti (40% di media su quasi 4 tentativi a gara). Ora si trasferisce alla Bertram Derthona per iniziare un nuovo capitolo della sua carriera.

«Ringraziamo il Club per questo ulteriore sforzo volto a darci più opzioni possibili alla vigilia dei playoffs – il commento di coach Marco Ramondino -. Il recupero di Harper e l’innesto di Cameron Hunt ci permetteranno di avere alternative e profondità in un contesto di partite ravvicinate in dui il margine di errore è veramente minimo. Hunt è un esterno versatile e giovane, ma con una buona esperienza nel campionato tedesco. È entusiasta della possibilità di fare i playoffs in una Lega importante come la nostra e consapevole del ruolo che potrà avere nei playoffs».