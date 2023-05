Agil Igor Volley: settore giovanile, recap della settimana

U12 4x4, che Igorine: arriva il primo titolo territoriale!

Una bellissima sorpresa e tanta soddisfazione! In casa Igor Agil Volley si aggiunge un prezioso risultato: il titolo territoriale U12 4x4, il primo! A conquistarlo le Igorine in quattro match disputati tutti domenica 7 maggio. Prima la vittoria 2-1 con San Rocco Azzurra, poi 3-0 con Alessandria Blu. In semifinale vittoria con Valsesia 2-1 e in finalissima 2-1 con Issa Novara Gialla. Bravissime tutte quante!

U18, in finalissima regionale si chiude la stagione delle Igorine

La stagione delle Igorine giunge al termine dopo una nuova e lunghissima battaglia. L’Under 18 di Matteo Ingratta chiude la final four regionale al secondo posto cedendo al Fenera Chieri soltanto dopo cinque set molto combattuti, finale 3-2 (25-21; 17-25; 25-10; 18-25; 15-7). Le Igorine, vittoriose per 3-1 (25-16; 21-25; 25-17; 25-18) contro Cus Collegno nella semifinale del mattino, hanno dato vita insieme alle avversarie a una sfida di altissimo livello nel pomeriggio. Sotto 2-1 la squadra ha rimontato alla grande e solo il set corto è andato a Chieri.