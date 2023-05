S.G. La Marmora: 5 medaglie d'Oro e una d'Argento per gli atleti della sezione Team Ability

Nel Judo, Oro per Martina Tomba ed Argento per Francesco Verregia. Nell'atletica, Oro per Nicole Orlando e Riccardo Bora con il giavellotto ed il disco

08 . 05 . 2023 13:22 2 min

A Ravenna si è svolta la 18° edizione del Meeting internazionale di Judo e la sezione Team Ability della Società Ginnastica La Marmora ha ottenuto successi importanti a cui ci hanno abituati da sempre i nostri atleti. Nella categoria 52 kg Martina Tomba ha sbaragliato le avversarie vincendo meritatamente la medaglia d’oro. Anche Francesco Verrengia, ritornato a gareggiare nella categoria 66 kg, non poteva non emergere e solamente nell’incontro finale è stato superato conquistando così un’ottima medaglia d’argento. Gli atleti della società biellese si avvicinano progressivamente ai Campionati Europei che si svolgeranno nel mese di settembre a Padova partecipando prima a Palermo e poi agli assoluti a Roma nel mese di Giugno che decreteranno i partecipanti agli Europei. Intanto Nicole Orlando, nel campionato regionale che si è svolto ad Asti ha conquistato la medaglia d’oro al giavellotto migliorando la misura ottenuta precedentemente ed ottenendo anche il nuovo record europeo. Anche Riccardo Bora sempre al giavellotto ha vinto la medaglia d’oro. Sia Nicole che Riccardo hanno gareggiato anche nel disco vincendo entrambi. Questa gara ha permesso ad entrambi di controllare la propria preparazione in vista del campionato assoluto che si svolgerà la prossima settimana a Montebelluna. Nicole, detentrice di titoli europei e mondiali nei 100 metri, nel triathlon, nel peso, nel disco, nel salto in lungo ed ora anche nel giavellotto è già stata convocata ai Virtus Global Games mondiali che si svolgeranno in Francia a Vichy dal 4 al 10 giugno. © RIPRODUZIONE RISERVATA Da non perdere Tutte le news di Piemonte News

Abbonati a TuttoSport Scegli fra le nostre proposte Plus e Full e leggi su tutti i dispositivi con un unico abbonamento. Ora in offerta. A partire da € 2,99 € 0,99 /mese Abbonati ora Hai già un abbonamento? Accedi