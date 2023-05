Club76: l’U18 è campione regionale e ora guarda ai Nazionali di Vibo Valentia

Soddisfazione da parte di Nicola Sgueglia, responsabile organizzativo Club76: «E' una vittoria di tutto il Club, epilogo di un anno in cui abbiamo lavorato tanto e superato molti ostacoli ma, alla fine, grazie al lavoro dell’intero staff, abbiamo raggiunto la salvezza prima in Serie B e la conquista del titolo regionale a discapito di Igor Novara in una finale molto combattuta».

«Ora andremo ai Nazionali - conclude Sgueglia - e cercheremo di andare il più lontano possibile! Vibo Valentia...arriviamo».

Per quanto riguarda la Serie C, le ragazze di coach Silvia Asola hanno giocato contro Santena, cedendo 0-3.

TUTTI I RISULTATI

Sabato 6 maggio

• Serie C F. C.T. Piemonte Girone A: Club76 Playasti vs MTS Ser Santena 95 0-3

• CT14F4 Classificazione 17-22 C.T. Torino: La Vanchiglia vs Club76 Reale Mutua Fenera Chieri Silver 3-0

Domenica 7 maggio

• Under 18 F. C.T. Piemonte Girone A: Club76 Reale Mutua Fenera Chieri Gold vs In Volley Piemonte 3-0

• Under 18 F. C.T. Piemonte Girone A: Club76 Reale Mutua Fenera Chieri Gold vs Igor Volley 3-2

• CT16F6 F. C.T. Torino Classificazione 23-28: Club76 GS Pino Volley vs Ottica Barra 0-3

• CT15M1 M. C.T. Torino Classificazione 9-15: Alto Canavese Volley vs Liquicredit TSEC Fenera Chieri76 0-3

• CT14F5 F. C.T. Torino Classificazione 9-16: Club76 GS Pino Volley vs Around Turin Nichelino Volley 3-1

• Under 13 F. C.T. Cun.Ast. Quarti di finale 9°/16° posto: Vicoforte Volley Ceva Bam vs Club76 Playasti 2011 Bianca 0-3

• Under 13 F. C.T. Cun.Ast. Girone 17°/22° posto: Club76 Playasti 2011 Blu vs VolleySaluzzo Farmacia S. Martino 0-3

• Under 12 F. C.T. Cun.Ast. Sport Fashion Girone E: Club76 Playasti 2011 vs P.G.S. El Gall Rossa 2-1

• Under 12 F. C.T. Cun.Ast. Sport Fashion Girone E: Club76 Playasti 2011 vs VBC Savigliano Blu 0-3

• Under 12 F. C.T. Cun.Ast. Sport Fashion Girone F: ASD Centallo Volley Rossa vs Club76 Playasti 2012 Ciop 2-1

• Under 12 F. C.T. Cun.Ast. Sport Fashion Girone F: V.B.C. Dogliani vs Club76 Playasti 2012 Ciop 0-3

• Under 12 F. C.T. Cun.Ast. Sport Fashion Girone G: New Volley Asti Arancio vs Club76 Playasti 2012 CIP 2-1

• Under 12 F. C.T. Cun.Ast. Sport Fashion Girone G: Club76 Playasti 2012 CIP vs Vicoforte Volley Ceva Bam 3-0