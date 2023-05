Gators: il recap della settimana

SERIE D

TRINO - VM SERVICE GATORS 65-92

Parziali 19-28, 41-49, 46-69

VM SERVICE Gators: Marengo 23, Cerutti 13, Pepe, Valinotti 8, Nicola S. 8, Nicola A. 33, Ghigo n.e., Fissore, Pistone n.e., Perrone, Fantini 7. All.: Fabbri

Trino: Penna 5, Merlo 4, Marchis 7, Perissinotto 21, Cavalli 6, Borgogna, Ambrosino 2, Marangon 18, Molino 2, Kante. All.: Tricerri

Vittoria convincente nella trasferta infrasettimanale a Trino per la prima squadra che, nel terzo match del girone di Coppa Piemonte, conquista due punti importanti: con questo successo, si chiude così l’andata con due vittorie e una sconfitta che permette ai Gators di salire a quota quattro punti in classifica.

L’inizio di gara è scoppiettante, con entrambe le formazioni ripetutamente a canestro e a regalare grande spettacolo in campo: dopo il canestro iniziale di Nico Marengo è Andrea Nicola a mettere a referto ben dieci punti consecutivi. Trino risponde e lo fa andando più volte a referto con diversi tiri dalla distanza. Andrea Nicola è però in giornata e riesce a bucare continuamente la retina, chiudendo il match con ben 33 punti a referto e 8/11 da 3 punti.

Dopo un inizio di gara così acceso, il secondo quarto è molto equilibrato con le due squadre che vanno comunque spesso a canestro ma senza riuscire a scavare il solco decisivo. Il break arriva nel terzo quarto con i Gators che concedono solamente cinque punti agli avversari, mentre la fase offensiva si conferma fluida con i giovani Fantini e Valinotti più volte a referto, ben supportati dal play Cerutti e dal solito Marengo.

Sul +20, l’ultimo quarto è di amministrazione con tutti i giocatori in panchina che contribuiscono a portare a casa il successo: da segnalare anche l’ottima gara con tanta personalità del 2006 Pepe, a cui è mancato solo il canestro per un po’ di sfortuna.

Nella prossima gara del girone, nuova trasferta questa volta contro Montalto Dora venerdì 12 maggio alle 21.15 in vista delle ultime due gare di ritorno, in programma al Palazzetto dello Sport di Savigliano il 21 e il 26 maggio.

Prossimo incontro: venerdì 02/05/2023 ore 21.15, Montaldo Dora - VM SERVICE Gators.

PROMOZIONE

PIASCO - ZETAEMME CAYMANS 71-66

Parziali: 12-15, 17-20, 21-20, 21-11

ZETAEMME Caymans: Paschetta , Borsa, Ferrero, Caula, Craco, Colombano, Zorgniotti, Davicco, Tucci, Giambrone, Colonna, Ambrogio. All: Mondino

La semifinale Play-off del campionato Open vede i Caymans di Gio Mondino contrapposti alla Polisportiva Piasco, forte formazione composta da una folta colonia di ex Saluzzesi che ha perso 3 partite in tutta la stagione. Il Coach ha a disposizione praticamente tutta la rosa e parte con Colonna play, Ambrogio ed il giovane Ferrero esterni, mentre gli spot da lunghi sono per Davicco e Paschetta.

I biancoverdi partono con buona personalità: Paschetta scappa al suo diretto avversario con costanza, Ambrogio colpisce da fuori, Colonna e Craco gestiscono i palloni in attacco, mentre Ferrero e Tucci si concedono scorribande in contropiede. I primi tre quarti scorrono in questo modo con i padroni di casa costretti sempre ad inseguire.

Nel periodo conclusivo, però, la benzina finisce e affiora la stanchezza ed il nervosismo in seguito ad una serie di fischi discutibili. I lunghi avversari dominano nel pitturato e riescono a ribaltare il risultato andando a vincere di 5 lunghezze.

«Sono dispiaciuto soprattutto per i ragazzi, che hanno profuso il massimo impegno. Ancora una volta paghiamo il calo fisico atletico nell’ultima frazione a causa dei pochi allenamenti nelle gambe dei giocatori. Resto fiducioso per gara 2 dove cercheremo di sfruttare al massimo il fattore campo per poter pareggiare la serie» conclude Coach Mondino.

Prossimo incontro: giovedì 11/05/2023 ore 21.15, ZETAEMME Caymans - Piasco (Pala San Giorgio - CAVALLERMAGGIORE (CN)).

U19 FEMMINILE

ARONA - ABC SERVIZI LADY GATORS 72-40

Parziali: 14-10, 32-14, 21-14

ABC SERVIZI Gators: Frattini 9, Marchisio Gr. 14, Mellano 4, Porporato 9, Mondino S., Marchisio Zoe 2.All. Fabbri - Mondino S.- Caputo

Arona: Bolla 9, Palese 9, Cotogno 2, Lamorte 2, Guglielmi, Betreto 2, Medina 8, Berillo 4, Airoldi, Bottini 6, Belleri 17, Spadone 8. All.: Lucchi

Si chiude con la trasferta ad Arona, il campionato U19 Femminile delle Lady Gators ch,e con soltanto 6 elementi a referto, di cui una giovanissima 2008 Marchisio Zoe, giocano una partita intensa, contro un avversario che durante l'anno gioca in 3 campionati (U17 Femm, U19 Femm e Serie C). Fin da subito il quintetto base (Frattini, Marchisio, Porporato, Marchio e Mondino) fa vedere una buona trama di gioco e una buona concentrazione in difesa.

Nel secondo quarto le ragazze di casa iniziano a farsi sentire: pressano a tutto campo, mettono le mani addosso e le Lady soffrono. Arona scappa nel punteggio realizzando 18 punti contro i 4 delle ospiti.

Nell'intervallo lungo le ragazze, seguendo le indicazioni di Fabbri, riorganizzano le idee per battere la zone Press avversaria: nel terzo periodo Grazia Marchisio realizza 8 punti, va a referto anche Zoe Marchisio con 2 e Mellano con altri 4 punti per un totale di 14 punti contro i 21 di Arona. Le biancoverdi sono stanchissime ma devono ancora giocare l'ultimo quarto. Arona non molla un colpo, la partita è già chiusa, ma Arona con le triple di Guglielmi e Bolla mette a segno altri 19 punti. Finisce con la vittoria di Arona per 72-40.

«Sono orgoglioso di questo gruppo che ha ONORATO con il massimo dell'impegno anche l'ultima gara di campionato» commenta Coach Fabbri.

U19 GOLD

CENTRO DENTALE SAVIGLIANESE GATORS - AMATORI SAVIGLIANO 49-61

Parziali: 18-15, 23-38, 39-55

CENTRO DENTALE SAVIGLIANESE Gators: Alessio 3, Baretta, Ghigo 2, Valinotti 10, Perrone 5, Ferrero 4, Pistone 2, Scibetta, Brigna, Nicola 22, Pepe. All.: Fabbri-Colonna-Caputo

Amatori Savigliano: Carena 5, Giordanengo 14, Pautassi 5, Rosa 4, Introini 4, Bono 8, Ambrosino 0, Rivoira 9, Piuma, Rosso, Alladio, Mellano 7. All.: Bacci-Berteina

«Ancora una volta: peccato, abbiamo sprecato la possibilità di far nostro il derby contro i cugini Amatori» commenta Coach Fabbri alla fine dela match.

Il quintetto scelto da Fabbri per l'inizio del match comprende: i due lunghi Ghigo e Valinotti insieme a Nicola, Pistone e Ferrero. È subito Pistone ad aprire le danze, seguito poco dopo da Valinotti con 6 punti di fila, Mellano risponde con 6 punti consecutivi, che consentono ad Amatori di rimanere attaccata alla partita. Con la seconda tripla di Mellano, Amatori impatta la gara sul 12 pari e gli Alligatori iniziano a soffrire: qualche azione in attacco sbagliata consente a ad Amatori di chiudere il parziale in leggero vantaggio.

Nel secondo periodo cala il buio: Amatori vede il canestro grande il doppio, specialmente da 3 punti mentre i Gators lo vedono pochissimo, solo Alessio da fuori segna la tripla del -15 a fine secondo periodo.

Al rientro dagli spogliatoi i giovani biancoverdi suonano la carica, fino ad arrivare a -4 sul 32-36 con un Andrea Nicola in grande spolvero autore di 12 punti nel solo terzo periodo; lo sforzo c'è ma Amatori a fine terzo periodo conduce sempre 39-55.

Nel quarto periodo gli Alligatori provano a dare tutto e vincono l'ultimo quarto 10 a 6 ma non basta per riaprire la gara saldamente in mano ad Amatori.

U17 GOLD

GGS BASKETBALL PROJECT - REALE MUTUA 60-45

Parziali: 25-6, 12-14, 12-16, 11-9

GGS Basketball Project: Picollo, Ruffinatto 4, Inaudi, Di Meo 15, Ficetti 8, Vergnaghi 28, Mattio, Perlo, Barra 2, Condur 2, Giordano, Bernardi 1. All.: Nicola–Ass.: Di Meo

Reale Mutua: Raho 15, Boscolo 1, Di Dedda, Spada 11, Pancalbo 2, Cerchiaro 2, Truccone, Zaccaria 3, Jahvier 2, Fogliotti 2, Gastaldi 2, Lazzari 5. All.: Raho–Ass.: Zaccaria-Filippi

Sabato 6 maggio arriva a Saluzzo, per la 3 giornata di ritorno, Reale Mutua Torino che va a braccetto in testa alla classifica con i ragazzi GGS: ci si gioca quindi la prima piazza a fine campionato U17 visto che dopo questa rimarrà solo più una partita da giocare.

Il trio Di Meo-Vergnaghi-Ficetti parte a spron battuto in attacco alternando cose buona sia in velocità che dall’arco dei 6.75, ma è in difesa che gli ospiti vengono annichiliti: solo 6 punti concessi nei primi 10 minuti con Inaudi, Mattio e Picollo veri mastini, e Barra a controllare la situazione rimbalzi sotto canestro. Manca Bertaina (infortunato) tra le file GGS, che solitamente ha nell’arco un paio di frecce da scagliare da lontano, ma la difesa ha sopperito anche a questa mancanza.

Negli altri tre quarti, molto più combattuti, Torino tenta di riordinare le idee ed annebbiare quelle dei padroni di casa con difese a zona alternate a quella a uomo. Il vantaggio accumulato però non scende mai sotto la doppia cifra; anche chi entra dalla panchina lo fa con cipiglio e abnegazione (bravi Condur e Ruffinatto) per portare acqua al mulino GGS e terminare la partita senza preoccupazioni.

Il primo posto è assicurato: bella soddisfazione anche in questo campionato che, ricordiamo, si gioca contro giocatori di 2 anni più grandi e bella iniezioni di fiducia per il prossimo impegno gravoso, il concentramento interregionale U15Ecc a Bergamo la prossima settimana.

U17 GOLD

TOC TOC GATORS - CUNEO 61-77

Parziali: 16-15, 28-39, 44-69

TOC TOC Gators: Mori 8, Baretta 11, Avalle 2, Zecca 0, Pepe 12, Carignano 0, Pistone 0, Marcellino 6, Alessio 22. All.: Fabbri

Cuneo: Pettiti 5, Grosso 5, Borgogno 0, Messi 7, Solaro 2, Ancis 2, Conti 0, Luciano 0, Rosso F. 25, Rosso F. 14, Svoljsak 12. All.: Maccario-Giordano

Vince Cuneo 77-61 contro i Gators U17 Gold che lottano alla pari per due tempi. Cuneo ha però fatto prevalere la sua forza fisica e in due quarti ha chiuso la partita.

Nel primo periodo le squadre quasi si studiano, la zona proposta da Fabbri riesce ad arginare i due lunghi avversari, il quintetto composto da Pepe, Marcellino, Avalle, Baretta e Alessio tiene in difesa e, con delle buone trame di gioco, riesce ad arrivare spesso al ferro per delle facili conclusioni, terminando il primo quarto 16 a 15 per gli Alligatori.

Cuneo nel secondo periodo alza il ritmo della gara anche mettendo le mani addosso agli avversari, Rosso si fa sentire sotto canestro dando un prezioso contributo ai suoi.

Nel terzo periodo Cuneo accelera, i padroni di casa fanno fatica ad arrivare a canestro e Cuneo scappa velocemente a +25, chiudendo il terzo periodo sul 44-69.

Quarto periodo i Gators si risvegliano, allungano la difesa, recuperano palloni e tornano a segnare a realizzano 17 punti contro i soli 8 di Cuneo, ma non bastano x raddrizzare una partita oramai già nelle mani degli avversari.

U15 GOLD

GALLIATE - ABC SERVIZI GATORS 48-55

Parziali: 17-16, 29-37, 39-44

ABC SERVIZI Gators: Ambrogio 8, Iacuzzi 4, Crosetto 7, Paonne 12, Bosio 4, Chiarlo 17, Botta A 3, Graziano, Mosso S, Mosso G, Mellano. All.: Racca, Ass.: Marengo

Galliate: Ferrari 5, Colombo 6, Cerutti 7, Zunino, Turku 3, Zenzolo 3, Spinello, La Porta 4, Fall 6, Gasparini 8, Aniello 4, Airoldi 2. All.: Gallina

Ultima partita del girone di andata della fase Coppa Piemonte e 4° vittoria su 5 partite per i Gators che vanno ad espugnare il campo di Galliate.

Dopo il viaggio, forse intorpiditi dalle due ore di autostrada, i biancoverdi approcciano il match con un atteggiamento veramente blando: pronto intervento dello staff tecnico che chiama time out dopo solo due minuti di gioco per cercare di rispristinare la giusta attenzione e concentrazione per affrontare il match. Al rientro in campo i Gators sono un’altra squadra e cominciano a macinare gioco in attacco e a difendere forte recuperando diversi palloni.

Il primo periodo si dipana su binari di una sostanziale parità che vede prevalere i padroni di casa di una sola lunghezza dopo i primo 10’ di gioco.

Il secondo quarto è quello decisivo ai fini del risultato finale: i bianco-verdi alternano giocate in velocità ad azioni ragionate a difesa schierata che spesso e volentieri trovano il fondo della retina. Guidati da Chiarlo e Paonne straripanti in attacco e dalle giocate difensive di Iacuzzi e i fratelli Mosso si cerca di allungare nel punteggio arrivando a sfiorare la doppia cifra di vantaggio.

Il secondo tempo si gioca a viso aperto e i padroni di casa riescono a stare a galla grazie a ad una serie di bombe dalla lunga distanza che non permettono agli ospiti di scappare nel punteggio. La difesa biancoverde è molto attenta sulle penetrazioni dei locali che non riescono quasi mai ad arrivare al ferro.

Si arriva così all’ultimo periodo con 5 lunghezze di vantaggio e tanta voglia di portare a casa il risultato: così il gioco dei Gators è attento e ragionato come non mai e, nonostante il forcing dei locali per cercare di rientrare, si riesce a portare a casa il bottino pieno.

«Era importante darci delle risposte dopo la sconfitta della scorsa giornata: i ragazzi sono stati molto attenti e hanno giocato con una maturità superiore rispetto alle ultime uscite dimostrando una grande maturità. Hanno saputo affrontare la partita in modo ottimale accelerando quando ce n’era la possibilità e giocando con pazienza quando la difesa era schierata. Ora iniziamo il girone di ritorno cercando di giocare sempre con questa mentalità» commentano i Coach.

Prossimo incontro: giovedì 11/05/2023 ore 18.30, Valsesia – ABC SERVIZI Gators (Palazzetto dello Sport - Via Marconi, 34 - BORGOSESIA (VC)).

U14 FEMMINILE

AREA PRO - CIRIANNI DECORAZIONI LADY GATORS 32-52

Parziali: 7-9, 10-19, 6-13, 9-11

CIRIANNI DECORAZIONI Lady Gators: Marchisio, Tuninetti 11, Rolfo 4, Spertino 11, Chiapello 11, Torello Pichetto, Gianoglio 4, Ziliotto A 1, Conti 6, Dotta 4. All.: Sabatino

Area Pro: Baldissero, Petrachi 4, Rizzo 4, D'Agostino, Berta 8, Finizio 2, Causana, Calvetto 5, Malacarne 9. All.: Mazza

Sabato a Rivalta le ragazze guidate da coach Sabatino centrano una fondamentale vittoria per ottenere l'accesso alla finale di Coppa: la sfida è contro Area Pro avversario ostico che, come le Lady, vantava ambizioni di arrivare nelle prime due posizioni valide per disputare la finale.

Nonostante un buon avvio con capitan Chiapello (11) Spertino (11) e Conti (6) a violare la retina avversaria, le Alligatrici concretizzano meno di quanto potrebbero e il punteggio del primo quarto resta basso per entrambe le formazioni (7-9).

Il secondo quarto invece, nonostante qualche sbavatura in transizione difensiva, l'attacco inizia ad essere più prolifico: Tuninetti (11), Gianoglio (4), Rolfo (4) si mettono in ritmo e Dotta (4) che mette un tiro dall'angolo e con un anticipo si invola in contropiede per il canestro che vale il vantaggio in doppia cifra. Dopo la pausa lunga le ragazze iniziano a stringere le maglie in difesa concedendo pochissimo alle avversarie aumentando così il gap nel punteggio e mettendo nel forziere la meritata vittoria. Ora serve vincere l'ultima gara in casa contro Vercelli per qualificarsi alla finale.

U14 SILVER

ALBA - DECORAZIONI CIRIANNI GATORS 36-68

Parziali: 10-16, 8-22, 9-14, 9-16

DECORAZIONI CIRIANNI Gators: Marchisio 2, Mosso 7, Botta 20, Barbero 6, Fresia, Iacuzzi 16, Ruffino 8, Cirianni 1, Abello 8. All.: Marengo, Vice All.: Racca.

Alba: Battaglio, Voghera 4, Riccardi 4, Bongiovanni, Kolevski, Prandi 8, Giachino 3, Bartocci 4, Morando, Osson 5, Taricco 6, Esposito 2. All.: Alfero

Ultima partita della seconda fase TOP per i Decorazioni Cirianni Gators U14. Partita che li vede impegnati contro Alba, già affrontata precedentemente in tre incontri, tutti combattuti, che hanno visto sempre prevalere la compagine biancoverde.

Gli Alligatori si presentano con difficoltà d'organico, visto il periodo comunioni. Sono infatti assenti Bossati, Trentanelli e Botta C, in più Fresia è costretto in panchina i primi due tempi dalla caviglia mal concia. Quindi gli effettivi a disposizione del duo Racca-Marengo diventano solamente otto. Nonostante il secondo posto in classifica assicurato, i Coach chiedono un ultimo sforzo ai giocatori, per onorare al meglio questo campionato che li ha visti sempre protagonisti. Gli Alligatori scendono in campo con Mosso, Iacuzzi, Botta, Abello e Barbero. Sarà proprio quest'ultimo una delle conferme/rivelazioni che darà la spinta alla compagine saviglianese a chiudere il primo quarto sopra di sei. Infatti Barbero, insieme ad Abello e Mosso, ingabbia i forti Prandi, Bartocci ed Osson, non lasciandoli respirare con la loro forte pressione difensiva e scappando in contropiede grazie alla miriade di palle recuperate. Cirianni si erge da leader con tante cose positive che dal tabellino non emergono: grazie ai suoi rimbalzi e le successive aperture a Iacuzzi e Marchisio il vantaggio biancoverde aumenta fino al +20 alla pausa lunga.

Al rientro dagli spogliatoi, Fresia, attenuandosi il dolore alle caviglie, entra in campo giocando una partita per gli altri. Un suo ottimo playmaking consente a Botta Alessio di ergersi protagonista nell'area dei due punti, oltre pregevoli conclusioni al ferro si rende protagonista di ottimi rimbalzi. Ultimo, ma non per importanza, è Ruffino, che sfodera una delle sue migliori prestazioni, difensive ed offensive, giocando con intelligenza diventa una spada nel fianco per la compagine langarola fin dal suo ingresso in campo.

«Siamo molto soddisfatti del percorso che stanno avendo tutti i ragazzi. Un percorso lungo e si spera ben lontano dal concludersi che vede in ogni partita un "protagonista" nuovo, sintomo della sintonia di squadra queste le parole dei coach alla fine della partita che ha visto i Decorazioni Cirianni imporsi con un passivo importante, +32 Ora ci aspettano andata e ritorno contro Valsesia, arrivata prima nel girone TOP 3. Sicuri e convinti di giocare a visto scoperto per strappare un posto alle final four di categoria».

U14 SILVER

CIRIANNI DECORAZIONI GATORS - CHIERI 69-64

Parziali: 25-19, 13-13, 14-16, 17-16.

DECORAZIONI CIRIANNI GATORS: Marchisio, Mosso 26, Trentanelli 8, Botta C. 3, Botta A. 7, Barbero 2, Iacuzzi 14, Bossati 2, Ruffino 2, Cirianni 5. All. Marengo Vice All. Racca.

BEA CHIERI: Cordero 2, Giorcelli 5, Santoro 10, Traversari 13, Paedola, Mastrocola 13, Balla 4, Pirrone 4, Cocozza, Griva 3, Di Carlo 10. All.Grillone.

Partita decisiva per la compagine U14 Silver griffata Decorazioni Cirianni, la vittoria porterebbe al secondo posto in classifica con una giornata d'anticipo. L'avversario di giornata èla squadra il fanalino di coda BEA Chieri che comunque non è da sottovalutare: il recente l'innesto Di Carlo ha quasi beffato Condove e Carmagnola.

Gli Alligatori devono fare a meno in questa partita di due giocatori importanti, Fresia e Abello, tenuti a riposo precauzionale vista l'importante sfida del 6 maggio in U13 e con Marchisio non troppo in forma per via delle problematiche alla schiena che lo assillano da qualche tempo.

Il quintetto schierato dai coach Racca-Marengo è composto da: Iacuzzi, Mosso, Botta A., Botta C. e Bossati.

Il primo quarto vede un dominio in zona offensiva della compagine bianco verde, con tutti gli effettivi a referto. Barbero e Bossati si mettono in mostra con giocate di grinta e cuore, con palle rubate e canestri in contropiede indicano la via ai compagni. Trentanelli, versione Curry, s'infiamma, producendo due triple (una all'inizio ed una alla fine della partita) che spezzano le gambe e i sogni di rimonta della compagine chierese. Botta C. amministra saggiamente il pallone, con assist al bacio e conclusioni di maturità. Botta A. nonostante fatichi un po' all'inizio a trovare soluzioni forti al ferro, si sveglia nel secondo quarto imponendo col suo fisico un dominio nel pitturato. Si va alla pausa lunga sul +6 per i Decorazioni Cirianni Gators.

Nel secondo tempo, complice la stanchezza, l'attenzione difensiva cala facendo fare a Mastrocola e Traversari il bello ed il cattivo tempo riducendo lo strappo dato dagli Alligatori nella prima parte di gara. Qui si ergono protagonisti Cirianni e Ruffino che, chiamati a sostituire i compagni con problemi di falli, si fanno trovare pronti ed agguerriti mantenendo e gestendo egregiamente il vantaggio accumulato. Un plauso particolare va a Mosso e Iacuzzi che, con una difesa commuovente come ormai hanno abituato gli spettatori ed allenatori e un attacco perfetto, guidano i compagni dimostrandosi leader silenziosi della squadra.

I Coach commentano così la squadra: «Un gruppo di persone che condivide un obiettivo comune può raggiungere l’impossibile”, questa è la frase che ci rimbalza in testa ogni volta che proviamo a descrivere questa squadra di ragazzi d'oro, sempre disponibili al lavoro e al sacrificio».

Prossimo incontro: domenica 07/05/2023, Alba - CIRIANNI DECORAZIONI Gators.

RAGAZZI CSI

ALPICAR GATORS WEST COAST - CAIRO 60-40

Parziali: 11-11, 16-5, 23-11, 12-13

ALPICAR Gators West Coast: Bossati I. 18, Senestro, Sarcone 2, Airaudo A. 24, Bossati L., Mellano 11, Airaudo S., De Lillas, Giuliano 2, Olivero. All.: Nicola-Tesio

Cairo: Martino, Ravera 3, Bumbaca 29, Rinaldo, Sambin 1, Tessitore 2, Bumbaca, Massaro, Taretto, Zunino 2, Di Ceglie 2, Ghiso 2, Molino. All.: Maggiolo–La Rocca

Cominciano i playoff per il campionato Ragazzi: a Moretta sabato 6 maggio arrivano i ragazzi di Cairo Montenotte (provincia di Savona) a rendere cara la pelle alla squadra di casa, sulla carta favorita.

Il primo periodo, come l'ultimo, è molto combattuto: i ragazzi di Cairo non ci stanno a fare la parte della vittima sacrificare e mettono in campo la giusta grinta.

Per tutta la partita, sul versante offensivo, i Gators si affidano sempre più alle individualità di Bossati senior e di Airaudo senior: dal secondo periodo in poi infatti ingranano le marce alte e saranno a tratti imprendibili.

Buona anche la performance di Mellano, anche nelle vesti da playmaker, attento in difesa e concreto più del solito in attacco.

U13 SILVER

GATORS 2011 - AREA PRO 84-25

Parziali: 18-2, 24-2, 22-10, 20-11

Gators 2011: Brunetti 4, Mukaj, Casasole 23, Barra 13, Montagnana, Rosso 3, Fresia 2, Correndo 8, Ambrogio 2, Culasso, Sordella 25. All.: Toselli-Sabatino

Area Pro: Ferreri 2, Calveto 9, Ferrarotti, Artero, Aimenes 5, Laiola, Pieroni 8, Nagini, Cottura, Sarbon. All.: Chiotti

Nella penultima giornata del campionato Under13 Silver gli Alligatori ospitano gli amici di Area Pro. All'andata, a Rivalta, era stata una partita piuttosto combattuta, vinta dagli Alligatori solo nel finale. Sabato i Gators sono partiti determinati: Sordella è imprendibile per la difesa ospite, mentre Casasole e Barra dominano nel pitturato.

Non cambia musica nel secondo quarto, Correndo gioca ad alta velocità in attacco, ben supportato dai contropiedi di Rosso e Mukaj, mentre Fresia e Brunetti si impegnano in difesa. Si va al riposo con i Gators avanti 42-4.

Nel terzo e ultimo quarto sono ancora gli Alligatori, padroni del campo, a imporre il proprio gioco su tutti i 28 metri e a conquistare una importante vittoria ai fini della classifica e qualificazione ai quarti di finale.

«Abbiamo giocato un'ottima partita, commentano gli allenatori. Siamo partiti concentrati e non ci siamo girati più indietro. Ottimi segnali da parte di tutto il gruppo che partecipa sempre con entusiasmo e impegno alle partite e gli allenamenti».

Prossimo incontro: sabato 13/05/2023 ore 15.00, Alba - Gators 2011 (Palazzetto dello sport, Corso Langhe 50, ALBA (CN)).

U13 GOLD

AUTORIPARAZIONE PANERO GATORS - MONCALIERI 60-66

Parziali: 16-15, 17-12, 15-11, 12-28

AUTORIPARAZIONE PANERO Gators: Biga 2, Magliano, Panero, Birolo, Fresia 16, Abello 22, Amato 11, Givo 1, Grezda 4, Allemandi. All.: Toselli - Racca

Moncalieri: Cavaliere 5, Parise 11, Battaggia 2, Musso 13, Bionfi, Mayfield 12, Zanardi 7, Virgilio 2, Peverini 4, Vallinotti, Berti, Fall. All.: Cannella-Sciannimanico

Nella terza giornata del campionato Under 13 Gold, fase Top per il titolo regionale, i Gators ospitano la forte formazione di Moncalieri.

L'inizio di partita vede Parise siglare subito una bomba per i Torinesi, poi il gioco offensivo degli Alligatori prevale sulla difesa del Moncalieri con le incursioni in area di Abello e Fresia.

Nel secondo quarto i biancoverdi alzano la pressione difensiva con una prestazione monstre di Givo a coprire ogni centimetro del campo, bravi anche Panero e Biga in copertura. Si va al riposo con gli Alligatori avanti 33 a 27 e con la partita molto combattuta e sentita da ambo le parti.

Nel terzo quarto sono ancora i Gators a comandare in campo, con ottimi movimenti senza palla toccano il +13 e massimo vantaggio del match. Purtroppo arrivano due macigni a complicare l'ottima partita dei padroni di casa: prima l'infortunio a Grezda e poi il quinto fallo di Abello che deve abbandonare il match a fine terzo quarto.

Nell'ultimo quarto Moncalieri fiuta le difficoltà dei Gators e preme sull'acceleratore. Non basta un ottimo Amato per impedire la rimonta e il sorpasso degli ospiti che, meritatamente, si aggiudicano due punti molto importanti per la classifica finale e per il passaggio alle final four.

«Siamo stati in partita per tre quarti, commenta lo staff, e stavamo giocando molto bene. Poi il quinto fallo di Abello e l'infortunio di Grezda ci hanno penalizzato, i ragazzi hanno dato il massimo, ma non siamo riusciti a vincere. Siamo molto soddisfatti di come abbiamo interpretato la partita e del gioco espresso, arrivati a questo livello non è facile portare a casa i due punti, gli avversari sono preparati e organizzati. Ora dobbiamo accantonare subito questa sconfitta e pensare alla prossima decisiva sfida con Chieri».

Prossimo incontro: domenica 14/05/2023 ore 11.45, Bea Chieri - AUTORIPARAZIONE PANERO Gators (Palagialdo, Via San Silvestro, CHIERI (TO)).

U12 CSI

FARIGLIANO BIANCHI - ALPICAR GATORS WEST COAST 30-45

ALPICAR Gators West Coast: Airaudo S 17, Kolndrekay 0, Pasquinelli 4, Ruberti 9, Angaramo , Dellavalle, Granero 7, Simon 2, Millone 4, Damian 0 , Airaud D. 2. All.: Tesio

Farigliano Bianchi: Aimasso, Bellarosa, Bruno 4, Cappellino 7, Carbone , Carrotti 5, Lami 2, Manfredi, Niro, Quataloku 7, Rossi 2, Viotto 3

Domenica 7 Maggio i West Coast Gators vengono ospitati dagli amici di Farigliano al palazzetto di Dogliani.

La partita, sin dalle prime battute, appare combattuta e vivace. I padroni di casa si trovano bene in contropiede e mettono in difficoltà i Gators che riescono comune a sfornare 11 punti nel primo quarto che finisce in parità.

E' nel secondo quarto che gli Alligatori, spinti dai canestri di Airaudo e Ruberti da una difesa più attenta e dai tanti rimbalzi di Granero e Dellavalle, riescono ad ottenere un buon parziale di +12 .

Nella seconda metà di gioco la musica non cambia, con gli ospiti padroni del campo che, con tutte le rotazioni della panchina, non cambiano mai ritmo e continuano a segnare e a concretizzare azioni ben strutturate.

«Abbiamo fatto una buona gara, riuscendo ad esprimere un buon livello di gioco, che è migliorato molto da inizio anno» le parole di Tesio a fine partita.

U12 CSI

GATORS - AUXILIUM CUNEO 74-18

Gators: Ariaudo 4, Ambrogio 10, Brunetti 12, Casalis 6, Correndo 16, Culasso 2, Mariani 2, Montagnana 13, Mukaj 7. All.: Toselli-Sabatino

Auxilium Cuneo: Nikaj 6, Alberti, Gaspri 4, Marangoni 1, Malfatti, Lazarovici 6, Meloni 1. All.: Guglielmotto-Barriera

Domenica 07 maggio i Gators iniziano la seconda fase del campionato U12 ospitando l'Auxilium Cuneo. Un brillante Mukaj apre le marcature, seguito da Casalis e da un preciso Ambrogio dalla lunga distanza. Nel secondo quarto sono ancora i Gators i padroni del campo con Correndo che fa giocare bene i suoi con precisi assist, mentre Montagnana si mette in mostra grazie ad alcune belle conclusioni da tre punti.

Si va al riposo con i Gators in netto vantaggio e con un bel gioco offensivo messo in campo.

Nel terzo quarto Brunetti e Culasso recuperano palloni importanti, Mariani trova la retina con una precisa conclusione.

Scorre anche l'ultimo quarto e i Gators conquistano una bella vittoria in preparazione alle Final Four provinciali.

Prossimo incontro: domenica 14/05/2023 ore 09.00, Farigliano Rossa - Gators (Palazzetto dello sport - Piazza San Giovanni - FARIGLIANO (CN)).

ESORDIENTI U12

GATORS WEST COAST - AMATORI SAVIGLIANO 6-18

Gators West Coast: Barbieri, Cresto, Granero, Kolndrekaj, Prus, Airaudo D., Angaramo, Silato, Airaudo S., Pasquinelli, Simon, Ruberti. All.: Nicola-Tesio

Nel match di ritorno contro le Pantere dell’Amatori Savigliano, giovedì 4 maggio a Moretta, i Gators West Coast subiscono la prestanza fisica di alcuni giocatori in rosso e non riescono, se non a tratti, ad impensierire gli ospiti.

E dire che il primo quarto era nato all’insegna dell'equilibrio e solo qualche dettaglio ha permesso agli Amatori di vincere la frazione.

Negli altri due periodi gli ospiti prendo il largo e non si fanno più raggiungere. Buone le prestazioni offensive di Airaudo S. e di Silato, mentre le disattenzioni difensive dei singoli sono evidenti e vengono spesso punite con canestri facili. Anche l’ultimo tempo è giocato punto a punto, ma ancora un errore di passaggi, non consente di portare a casa almeno un risultato. Poco male, subiti pronti per altre gare!

RAGAZZI CSI

GATORS - SALUZZO 48-46

Parziali: 9-12; 18-17; 37-33

Gators: Trentanelli 11, Ruffino, Bergese 3, Foti 10, Barbero 7, Allemandi, Cirianni 4, Abbà , Birolo, Marchisio 13, Magliano. All.: Racca

Saluzzo: Sandrone 16, Marlinut 4, Isaia 15, Lekaj, Grosso 6, Rolle 2, Masera 3, Zefi, Valrivi, Garello, De Luca, Galliano. All.: Spinella.

Missione compiuta: accesso alle final four Ragazzi CSI guadagnato a pieno merito!

Nella gara dei quarti di finale di ritorno, contro un’agguerrita Saluzzo, i giovani Alligatori sono stati bravi a stringere i denti e a portare a casa la vittoria del 2-0 che chiude la pratica.

Rispetto alla gara di andata dominata in lungo e in largo dai Gators, quella di ritorno è tutt’altra storia: Saluzzo si presenta sul parquet saviglianese con un roster differente e decisamente più prestante rispetto all’andata e il match è avvincente fin da subito.

Il primo periodo è appannaggio dei marchionali che non permettono a biancoverdi di imporre il loro gioco e mantengono il vantaggio per tutto il periodo chiudendo con 3 lunghezze avanti rispetto ai padroni di casa.

Nel secondo periodo gli Alligatori cercano di scrollarsi dal torpore del primo periodo e cominciano a macinare gioco ed a difendere forte: i risultati arrivano e si passa avanti nel punteggio seppur di un punto solamente.

Ma questo piccolo vantaggio non lascerà più casa Gators fino a fine match: nel terzo periodo si allunga fino al +10 con giocate in velocità e palloni rubati che consentono ai padroni di casa di allungare grazie ad un Foti scatenato e con Abbà attentissimo in difesa. Ma la gara è tutt’altro che finita e nell’ultimo periodo sono di nuovo i saluzzesi a rifarsi sotto grazie ad alcune amnesie difensive biancoverdi che consentono agli ospiti di riportarsi a ridosso nel punteggio. Quando mancano una manciata di secondi alla sirena finale i Gators sono 2 punti avanti ma gli ospiti hanno devono affrontare un viaggio in lunetta che potrebbe portare la partita ai supplementari: lo 0 su 2 condanna definitivamente i ragazzi del marchesato e apre le porte per la F4 ai Gators.

«Si doveva vincere e così è stato: ma che fatica! Loro si sono presentati qua con diversi ragazzi che all’andata non c’erano e ci hanno messo seriamente in difficoltà per tutta la partita. Onore ai nostri avversari che non hanno mai mollato, ma noi siamo stati bravi a stringere i denti e a crederci fino in fondo guadagnandoci un posto per le finals che si giocheranno qua a Savigliano il 27-28 maggio» commenta orgoglioso Coach Racca.

Prossimo incontro: Final Four Ragazzi CSI il 27-28 maggio (Palazzetto dello Sport - Via Giolitti, 9 - SAVIGLIANO (CN)).