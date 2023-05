CNU: Torino salva la differenza-canestri e si qualifica per le Finali Nazionali Universitarie

Il +26 iniziale, messo da parte nell’andata giocata a metà aprile alla Panetti, è un viatico più che incoraggiante per i biancoblu, che gestiscono con oculatezza il cospicuo bottino per mezzora, salvo poi andare in apnea nella decina conclusiva su una raffica di triple sarde (alla fine sono ben 14 le conclusioni da tre isolane a referto, 8 di Sanna).

Il Sassari si schiera fin da subito a zona 3-2 – e così è in pratica per tutto l’incontro - e prende un vantaggio di 7-9 punti in una prima frazione caratterizzata dai numerosi falli fischiati agli ospiti e dalle prime tre triple di giornata di Sanna.

Torino tampona con Pietra, una bomba di Galliera Ricci e una di Marangon e alla prima sirena le squadre sono separate da 2 soli punti: 25-23.

I sardi non lasciano nulla d’intentato e nei minuti che precedono l’intervallo provano a rompere di nuovo l’equilibrio raggiungendo il +7: 41-34.

Torino si ripresenta a zona e per 6 minuti il Sassari va in bianco. Il break firmato da Petitti Conti Akoua e Loro permette agli ospiti di rientrare ed è il trampolino per raggiungere anche il +7.

I locali si accodano ancora con altri tre tiri pesanti ed è punto a punto fino al 33’. Poi nel giro di un paio di minuti il Sassari assesta un colpo che piega le gambe ai biancoblu: ben 4 i tiri da oltre la linea arcuata a bersaglio (tre di Sanna e uno di Chessa) e il 15-0 mette Torino alle corde.