BEA Chieri - Un Pala Gialdo da sogno non basta, Savigliano vince Gara 3 e chiude la serie

Dopo le prime due gare, la serie si sposta a Chieri, dove, in una splendida cornice di pubblico, la partita è in equilibrio per tutti i 40 minuti. Savigliano però è più lucida nel finale, gestisce meglio i possessi decisivi e guadagna meritatamente un posto nella prossima Serie B Interregionale.

Da sottolineare un PalaGialdo da sogno come non si era mai visto: oltre 500 i presenti per uno spettacolo davvero da altra categoria.

Per la Planet Smart City l'obiettivo di portare Chieri in Serie B continua con i prossimi turni playoff che metteranno in palio l’ultima promozione.

LA GARA

In un PalaGialdo soldout, il tifo arancio-nero si fa sentire in una gara così importante per la città di Chieri. Coach Franz Conti schiera alla palla a due Mosca, D’Arrigo, Colli, Scalzo e Drame. Coach Arioli per il primo match-ball della serie risponde con Andrea e Pietro Danna, Marvin e Allen Agbogan e Stefano Gioda. Le percentuali risentono dell'inizio a pieni ritmi: Il “Mago” fa la voce grossa vicino a canestro, mentre Andrea Danna risponde colpo su colpo. Scarica di triple da entrambe le parti, con Giacomelli che risponde a Gioda, ma dopo due triple in fila di Pietro Danna coach Conti è costretto a fermare la partita.

Nel secondo periodo sono i Leopardi a rientrare meglio, guidati da un caparbio Stiffi e dal solito Giacomelli, che portano gli arancioni sul -4. Due triple in fila di Pietro Danna e Marvin Agbogan ridanno a Savigliano la doppia cifra di vantaggio all’intervallo, con BEA che chiude il primo tempo con un povero 1 su 16 dalla lunga distanza, contro le sette triple degli ospiti.

Al rientro in campo sono ancora le Pantere a trovare il canestro dalla lunga: prima Marvin Agbogan, poi Gioda, ma questa volta arriva la reazione dei padroni di casa. Due triple consecutive di Molinario e Stiffi fanno esplodere il PalaGialdo e BEA finalmente sale di tono. È sempre il prodotto del Settore Giovanile BEA a caricarsi sulle spalle i suoi, prima con una bella penetrazione sulla linea di fondo poi con il tiro dal mid-range: il terzo periodo si chiude con il canestro sulla sirena di capitan Sebastiano GIle e Chieri ci crede.

Inizia l’ultima frazione e l’inerzia è ancora dalla parte dei Leopardi, spinti da un pubblico incredibile: tripla di Colli per il -2, a cui però risponde Rosso in tap-in. Botta e risposta, con Savigliano che mantiene 2 lunghezze di vantaggio. A questo punto sale in cattedra Allen Agbogan: a meno di 2’ dalla fine subisce un fallo in transizione giudicato dalla coppia arbitrale come antisportivo e fa due su due. BEA prova a riaccorciare ma la penetrazione di Scalzo è stoppata, con un contatto forse dubbio, e sul ribaltamento di fronte è ancora l’esterno saviglianese a trovare a fil di sirena, dopo un’ottima difesa chierese, la tripla di tabella che chiude virtualmente la partita. Manca poco più di un minuto, coach Conti prova per due volte a disegnare l’attacco vincente ma non funziona. Savigliano è lucida a gestire gli ultimi possessi e alla sirena può festeggiare. Finisce 58 a 70, con gli ospiti che conquistano la promozione in Serie B Interregionale.

IL COMMENTO

«Bisogna fare i complimenti a Savigliano che ha meritato di vincere questa serie, controllando il gioco sia in casa loro che qui – commenta coach Francesco Conti – Abbiamo avuto un grandissimo pubblico. Il nostro percorso non finisce qua. Sono convinto che avremo ancora un grande tifo che ci aiuterà. Voglio fare i complimenti ai miei ragazzi, che hanno lottato contro una squadra che è in un momento di forma splendido, hanno avuto percentuali al tiro altissime, con 12 triple in Gara 2 e 10 oggi. È una sconfitta che va digerita, ma possiamo ancora giocarcela, andiamo avanti.»

PROSSIMO APPUNTAMENTO

I Chieresi ora saranno impegnati nella semifinale per l’ultima promozione disponibile, con la serie al meglio delle tre che inizierà il weekend del 20-21 Maggio. L’avversaria sarà la perdente della sfida tra Collegno e Ciriè, al momento sul 2-1 per i bianco-rossi.

Si continua a sognare!

PLANET SMART CITY BEA CHIERI 58

CO.GAL SAVIGLIANO 70

Parziali (11-20, 26-36, 47-54)

CHIERI: Mosca 3, Giacomelli 13, Orsi N.E., Colli 5, Scalzo 4, Tulumello, Stiffi 9, Molinario 7, Gile 3, Quagliotto N.E., Drame 12, D’Arrigo 2. All. Conti, Ass. Bertulessi, Prep. Turetta, Mass. Oddenino, Acc. Monteleone, Add. Arbitri Mazzardis

SAVIGLIANO: Danna A. 12, Carena, Baruzzo 7, Agbogan A. 6, Danna P. 6, Maccario 8, Raviola, Giorsino 2, Agbogan M. 10, Rosso 11, Gioda 8. All. Arioli, Ass. Racca.