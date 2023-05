BEA Chieri: il recap della settimana sul settore giovanile

Nell'ultima settimana, l'U15 Eccellenza vince la sfida in trasferta con College Basketball Borgomanero, dopo l'ottima prova al Pala Gialdo con la capolista imbattuta Pallacanestro Vado. Bella vittoria dell'U13 Gold ospite di Derthona Basket, mentre i Ragazzi superano in casa SEA Settimo.

L'U19 Silver cede a Olimpo Basket Alba, l'U14 Silver a BC Gators e l'U14 Gold di misura ad Auxilium Ad Quintum. L'U17 Silver si ferma poche lunghezze sotto Vercelli Rices, l'U13 Silver si ferma a quattro punti da SBA Asti e l'U15 Silver cede a Pallacanestro Saluzzo.

UNDER 15 ECCELLENZA

BEA CHIERI SSDRL 57

PALL. VADO 68

Parziali (15-21, 30-35, 43-50)

BEA CHIERI: Milani, Zarba, Dalmasso, Massari, Giangualano 16, Rodinó, Monaco 2, Cacciabue, Zanzon 5, Greco, Nurra 5, Mout 29. All. Allisiardi, Ass. Pirocca, Acc. Mout.

COLLEGE BASKETBALL 56

BEA CHIERI 73

Parziali (15-16, 31-34, 43-53)

BEA CHIERI: Mellina 6, Zarba, Massari, Giangualano 16, Rodino, Marchiori, Molinari 6, Monaco 4, Cacciabue 5, Zanzon 7, Nurra 3, Mout 26, All. Allisiardi, Ass. Ghigo, Acc. Mout.

COLLEGE: Romeo 14, Leva, Guazzoni 5, Panizza 4, Lettieri 10, Patrocino, Oulkaz 2, Sironi 4, Mesna 2, Maurovic 15, De Iulis, All. Bussoli.

UNDER 13 GOLD

DERTHONA BASKETBALL LAB 53

BEA CHIERI 80

Parziali (18-16, 28-37, 44-52)

DERTHONA BASKETBALL LAB: Gabbetta 5, Poggi, Musso 15, Baldini 7, Ferrari, Puschiu 5, Quaini 9, Bruno 6, Toso 4, Uy, Trovatiperri , Cucchi 2. All. Fanaletti.

BEA CHIERI: Fatai (Cap.) 10, Borz 16, Spano 1, Di Giorgio, Cristiano 15, De mita, Menegatti 13, Montiglio 6, Bassi, Caló 5, Coltiletti 8, D'Acunti 6. All. Corrado.

RAGAZZI

BEA CHIERI 40

SEA SETTIMO 32

Parziali (12-7, 20-18, 36-22)

BEA Chieri: Giacomini, Chiara 8, Stoian 7, Carrara, Grignani 2, Costamagna 14, Ricci 5, Bavelli, Tralli, Billong, Magnetto 2, Bouali 2, Ambrouso. All. Trunfio.

UNDER 19 SILVER

OLIMPO BASKET ALBA 71

BEA CHIERI SSDRL 42

Parziali (22-16, 35-26, 51-31)

BEA CHIERI: Bertoglio (C), Tagliano 4, Bianco 4, Gangi L., De Mita 11, Bergese 3, Ricciardo 4, Borgiattino, Lafiosca 5, Ferrone 11. All. Dabbene, Ass. Pirocca, Acc. Gangi A.

ALBA: Toppino 10, Iudicello (C) 4, Spellecchia 5, Cielo 9, Nardin 4, Maggiorotto, Uko 22, Careglio, Cramaroc 17, Tonini Bossi, Mitev. All. Violardo.

UNDER 14 SILVER

BASKET CLUB GATORS 69

BEA CHIERI 64

Parziali (25-19, 38-32, 52-48)

BEA Chieri: Santoro 9, Giorcelli 5, Traversari 13, Di Carlo 10, Pirrone 4, Cordero 2, Mastrocola 13, Griva 2, Balla 4, Fardda 2, Cocozza.

GATORS: Iacuzzi 14, trembelli 8, Mosso 27, Ruffino 2, Boltac C. 2, Cirianni 5, Bolta A. 7, Barbero 2, Bossati 2, Marchisio.

UNDER 14 GOLD

AUXILIUM AD QUINTUM 53

BEA CHIERI SSDRL 47

Parziali (10-12, 27-22, 39-34)

BEA CHIERI: Milani (C) 6, Spennato, Giachino 14, Tarantino, Vacca 6, Destefanis, Petrin 8, Sidari, Tran 4, Calò, Valentini 9. All. Ratto, Ass. Pirocca, Acc. Castelli.

UNDER 17 SILVER

BEA CHIERI 53

VERCELLI RICES 61

Parziali (11-15, 25-30, 38-49)

BEA CHIERI: Nicoletti, Gariglio, Vidotto 1, Darodda, Ricci 18, Scamardella, Mezzasalma 5, Molinari 4, Chiosso 3, Zanzon 5, Gangitano 12, Giuranna 2, All Usai, Ass Ghigo.

VERCELLI RICES: Bordoni 7, Mastria 5, Cianciolo 2, Ruffa 6, Gatti 5, Cavassa 2, Bertone, Karam 4, De Tommaso 7, Kasmi, Vigiach 16, Battisti 7, All. Pessano.

UNDER 13 SILVER

SBA ASTI 44

BEA CHIERI 39

Parziali (8-12, 19-22, 36-32)

SBA ASTI: Petrozzi 4, Razzano 16,Musso8, Berzano 4, Pavao 2, Ugaglia 2, Bassi 8, Cugnetto, Stabile, Cavaglia’, Facinella, Crotino. All. Parrozzi.

BEA CHIERI: Sandri 5, Patrascu L 2, Cartolaro 2, Dalmasso 12, Zanzon 11, Dardano M 4, Patrascu F. 3, Iacovuzzi, Seck, Dardano S. All. Ucci.

UNDER 15 SILVER

BEA CHIERI 42

PALLACANESTRO SALUZZO 75