Pallapugno: il punto sui campionati

Serie A Banca d'Alba

La quinta giornata della Serie A Banca d'Alba non ha risparmiato sorprese. La prima è sicuramente la vittoria della Bormidese a Cortemilia: la quadretta di Davide Dutto ha inflitto la prima sconfitta stagionale, per 7-9, al Nocciole Marchisio Cortemilia di Massimo Vacchetto. I campioni d'Italia sono così stati raggiunti in vetta alla classifica dalla Pallapugno Albeisa di Paolo Vacchetto, che ha pesantemente espugnato lo sferisterio di Ceva, battendo 1-9 il Vetrerie Giacosa Spaccio Faccia Ceva di Matteo Levratto.

L'altra sorpresa è arrivata dallo sferisterio di Cuneo dove l'Acqua San Bernardo Subalcuneo, che schierava in battuta Roberto Corino al posto dell'infortunato Marco Battaglino, ha strapazzato 9-1 l'Araldica Castagnole Lanze di Enrico Parussa. Vittorie nette anche per la Virtus Langhe di Davide Barroero, 9-1 con l'Acqua San Bernardo San Biagio di Andrea Pettavino e dell'Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese di Federico Raviola, che ha sconfitto 9-1 la Bfm Macchine Agricole Canalese senza l'infortunato Cristian Gatto in battuta, sostituito dal capitano della Serie C2, Giacomo Battaglino.

Serie A Banca d'Alba - Quinta giornata

Virtus Langhe-Acqua San Bernardo San Biagio 9-1

Acqua San Bernardo Subalcuneo-Araldica Castagnole Lanze 9-1

Vetrerie Giacosa Spaccio Faccia Ceva-Pallapugno Albeisa 1-9

Marchisio Nocciole Cortemilia-Bormidese 7-9

Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese-Bfm Macchine Agricole Canalese 9-1

Classifica: Marchisio Nocciole Cortemilia e Pallapugno Albeisa 4; Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese, Virtus Langhe, Bormidese, Araldica Castagnole Lanze 3; Acqua San Bernardo Subalcuneo 2, Bfm Macchine Agricole Canalese, Acqua San Bernardo San Biagio, Vetrerie Giacosa Spaccio Faccia Ceva 1.

Serie B - Terza giornata

Fbc Sabbiature Augusto Manzo-Galvanotecnica Surrauto Monticellese 5-9

Benese-Speb 2-9

Castiati Neivese-Tealdo Scotta Alta Langa 5-9

Prodeo-Pieve di Teco 0-9

Bcc Pianfei Pro Paschese-Amici del Castello 9-2

Abrigo Banca d’Alba Ricca-Gottasecca rinviata per pioggia e campo impraticabile a mercoledì 17 maggio, alle 20.30, a Ricca di Diano d'Alba.

Rifacimento prima giornata

Castiati Neivese-Amici del Castello 9-8

Serie C1 - Terza giornata

Centro Incontri-Officine Pesce Bubbio 4-9

Pallapugno Albeisa-Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese 9-6

Valle Bormida-Caraglio 8-9

Gottasecca-Don Dagnino 9-8

Bormidese-Pieve di Teco 9-3

Castiati Castagnole-Merlese 9-2

Recuperi seconda giornata

Officine Pesce Bubbio-Bormidese 9-4

Martedì 9 maggio ore 20.30

ad Andora: Don Dagnino-Centro Incontri

Serie C2 Girone A - Terza giornata

Speb-Ceva 9-7

San Leonardo-Neivese 7-9

Martedì 9 maggio ore 20.30

a Madonna del Pasco: Pro Paschese-Subalcuneo

Riposa: Monastero Dronero

Serie C2 Girone B - Seconda giornata

Canalese-Ricca 9-5

Alta Langa-Peveragno 9-6

Mercoledì 10 maggio ore 20.30

a Santo Stefano Belbo: Augusto Manzo-Merlese

Recuperi prima giornata

Merlese-Canalese 6-9

Peveragno-Augusto Manzo 9-6

Martedì 9 maggio ore 20.30

a Ricca: Ricca-Alta Langa

Under 21 - Seconda giornata

Gottasecca-Benese 7-9

Peveragno-Virtus Langhe 5-9

Imperiese-Centro Incontri 3-9

Araldica Castagnole Lanze-Bormidese 1-9

Riposa: Pro Paschese

Recupero prima giornata

Virtus Langhe-Araldica Castagnole Lanze 6-9

Allievi Girone A - Prima giornata

Bormidese-Peveragno 2-8

Cortemilia-Pro Paschese A 1-8

Araldica Castagnole Lanze-Caraglio 5-8

Allievi Girone B Prima giornata

Taggese-Pieve di Teco 0-8

Subalcuneo-Virtus Langhe 6-8

Pro Paschese B-Gottasecca rinviata per pioggia a mercoledì 10 maggio, alle 18.30, a Madonna del Pasco

Esordienti Girone A - Prima giornata

Augusto Manzo A-Virtus Langhe 1-7

Riposa: Albese

Esordienti Girone B - Prima giornata

Valle Bormida-Araldica Castagnole Lanze 0-7

Augusto Manzo B-Bubbio 1-7

Esordienti Girone C - Prima giornata

Subalcuneo B-Pro Paschese 7-3

Riposa: Merlese

Esordienti Girone D - Prima giornata

Taggese-Murialdo 7-2

San Leonardo-Amici del Castello 7-3

Esordienti Girone E - Prima giornata

Subalcuneo A-San Biagio sospesa per pioggia sul 3-4, prosegue martedì 16 maggio, alle 19, a Cuneo.

Riposa: Monastero Dronero

