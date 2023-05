Grizzlies: una stagione da far trattenere il fiato

In serie A il Campidonico Grizzlies ha saputo compensare l’assenza di alcuni rinforzi di peso puntando sull’orgoglio degli atleti nostrani che costituiscono l’ossatura del roster, ed ha avviato un processo di valorizzazione di alcuni giovanissimi. In poche settimane hanno debuttato già tre ragazzi under 18 ed uno under 15, ed il programma prevede che almeno altri due minorenni possano debuttare nel massimo campionato italiano.

Con questo organico la squadra ha saputo attestarsi ai piani alti nella classifica del girone E e solo l’ultima giornata di sabato 13 maggio dopo la sfida con il Cagliari dirà se sarà ancora una volta Poule Scudetto o meno.

In ogni caso si può dire che il futuro della prima squadra sarà quanto mai “green”.

E quale poteva essere il serbatoio nel quale si forgiano questi nuovi debuttanti se non quello del Torino CUBS, nostra franchigia che disputa il campionato di serie C? I nostri giovani stanno dando filo da torcere a squadre di esperienza alternando vittorie e sconfitte, ma evidenziando una crescita tecnica importante che fa il pari con quella della maturità; non è facile infatti, scendere in campo ogni domenica sapendo che devi rinunciare ad alcuni giocatori in “prestito” alla serie A, ma i ragazzi di Costa e Smith si stanno dimostrando dei veri Grizzlies!

Anche le squadre Under 18 e under 15 subiscono il processo di osmosi tra le varie categorie e rappresentano il famoso “cerchio che si chiude” della strategia societaria: quella di affrontare il maggior numero possibile di campionati in modo che si possano disputare il maggior numero di partite stagionali che sono l’unico modo per giocare tanto e giocare tutti.

Il mese di aprile appena concluso ha visto inoltre una buona presenza di Istituti scolastici nel nostro impianto di Via Passo Buole: hanno infatti concluso sul campo le attività avviate nelle palestre l’istituto Sant’Anna di Torino, gli istituti

Comprensivi Sidoli e Sandro Pertini, ed il Liceo Regina Margherita. Sono sforzi importanti per la nostra organizzazione ma i risultati in termini di nuovi proseliti del baseball e softball ci ripagano enormemente.

Dulcis in fundo è l’evento programmato per sabato 13 Maggio: in occasione della sfida delle ore 15 tra Campidonico e Cagliari, scenderanno in campo i nostri bimbi del progetto speciale sull’autismo denominato Casa base B5. Per loro sarà l’occasione di assistere per la prima volta ad una vera partita di baseball e per noi sarà l’occasione di lanciare la campagna QR CODE, un progetto di comunicazione a supporto della campagna di crowdfundind che abbiamo avviato in Aprile e che oggi ha già raccolto quasi 3.800€ su un obiettivo di 10.000€.

Chiediamo a tutti di partecipare massivamente, per venire a conoscere questa nostra progettualità che ci inorgoglisce particolarmente e naturalmente invitiamo tutti a contribuire scansionando il QR CODE dell’immagine.