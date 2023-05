Cuneo è Campione del Piemonte Under 19

Una Final Four a tutto fuoco e cuore quella disputata dai ragazzi Under 19 della Banca Alpi Marittime Cuneo che con il Titolo Regionale stacca il pass pe le Finali Nazionali di categoria. Il gruppo allenato da coach Francesco Revelli ha dapprima affrontato i pari età di Chieri nella semifinale, portata a casa al tie-break con un gran dispendio di energie, e nel pomeriggio ha disputato la Finale 1°-2° posto contro la compagine del Volley Parella Torino. Un match combattuto che ha visto i cuneesi esprimere un’ottima prestazione e livello di gioco, che hanno portato alla vittoria. «Sapevamo che la differenza l’avrebbe fatta il risultato della mattina nella semifinale contro Chieri; una partita complicata contro Chieri che è una squadra che gioca veramente molto bene. Siamo partiti bene nel primo set, il secondo perso ai vantaggi, faticato nel terzo, siamo stati molto bravi a portarla a casa, perché il rischio di non arrivare alla finale c’era. La finale è stata una bella partita, considerando che si tratta pur sempre di squadre giovanili, quindi all’inizio qualche errore di troppo da entrambe le parti, ma nei primi due set secondo me abbiamo espresso un livello di gioco veramente alto da parte di tutta la “rosa” in campo. Un passaggio a vuoto nel terzo parziale, ma comprensibilmente dato il dispendio di energie sia del mattino che delle prime due frazioni del pomeriggio. Bravissimi noi nel quarto a chiudere il discorso contro una squadra forte con un buon assetto e un giocatore che obiettivamente in questa categoria fa la differenza, che è D’Ambrosio.» - questo il punto di coach Francesco Revelli al termine delle gare. Il tecnico cuneese ha poi voluto sottolineare la prestazione di alcuni dei suoi ragazzi: «Da menzione la prova di Alessandro Coppa alla sua prima Final Four regionale, di Lorenzo Bianco che nella semifinale ci ha portato alla vittoria e di Giulio Parrini che ha disputato due belle partite al livello che ci aspettavamo, ma che non era scontato esprimere. A livello generale tutti molto, molto bene.»

Oltre alla Coppa e al Titolo Regionale, la delegazione cuneese vede un altro riconoscimento, ovvero il premio MVP della Finale, assegnato proprio allo schiacciatore Giulio Parrini, uno dei ragazzi che quest’anno ha preso parte al progetto Fiöi con il rilancio della foresteria.



Adesso è tempo di prendersi del tempo per ragionare sulle Finali Nazionali, riflettere su quelli che possono essere i nostri sogni e gli obiettivi reali e cominciare da oggi a lavorare in palestra per preparare le partite che dovremo affrontare per cercare di esaudirli e raggiungerli.



Le Finali Nazionali sono in programma dal 22 al 28 maggio ad Agropoli (SA) in Campania.



Al termine delle premiazioni coach Revelli ha voluto ringraziare tutto lo il suo staff tecnico, Tomatis, Alivesi e Coscione che durante tutte la stagione in palestra lo hanno affiancato nel lavoro con il gruppo per arrivare pronti a questa Final Four e a Gallesio, Sampo’ e il massaggiatore Davide Daniele che hanno implementato con la loro esperienza e il loro lavoro lo staff in questa giornata di finali molto importante. Non poteva certo mancare il riferimento alla Società presente con il presidente Costamagna e a Vergnaghi responsabile del settore giovanile e una menzione di rilievo per Alessandro Marino, socio e referente del vivaio cuneese che insieme a tutti si è speso molto affinché si arrivasse a questo risultato.

Roster completo

ARMANDO TOMMASO, ARNAUDO FILIPPO, BELLANTI GIOVANNI, BIANCO LORENZO, BISOTTO STEFANO (K), BONIS FABIO, CAVASIN LORENZO, CHIARAMELLO TOMMASO, COPPA ALESSANDRO, COSTANZO ALBERTO, FALCO LUCA, MARINO ANDREA, PARRINI GIULIO, QUINTANI SAMUELE.

I Allenatore REVELLI FRANCESCO

II Allenatore TOMATIS DANIELE

III Allenatore ALIVESI PAOLO.