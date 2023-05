Oleggio Magic Basket - Baskin che meraviglia, qualificati per la Coppa Italia!

Un grande risultato che i ragazzi guidati da Marco Rocco e Andrea Zenzolo hanno ottenuto vincendo un triangolare spareggio tenutosi a Corbetta domenica 7 maggio e organizzato dalla società amica Cbc BasketSchool. Gli Squali hanno prima battuto Albavilla 60-52 e poi Phb Islanders 85-44.

Queste le quattro squadre pretendenti: Baskin Corato, Pallacanestro Portogruaro, Oleggio e Pallacanestro Fermignano. Alle 15 di sabato 20 maggio si terrà la prima semifinale, alle 17 la seconda e domenica 21 le finali: alle 9 3/4 posto e alle 11 il match che assegna il titolo.

Immensa la soddisfazione in casa Oleggio Basketball: la squadra di baskin, nata con entusiasmo nella primavera del 2019, è di fatto al suo secondo campionato ufficiale competitivo e si è trovata ad affrontare in tante occasioni formazioni rodate da molto più tempo. Il pass per la Coppa Italia deve essere assolutamente un punto da cui proseguire, ma è anche bello gioire di tutto ciò.

«Sono e siamo tutti molto contenti. Questo è un gruppo che è nato e cresciuto poco prima del Covid e che poi si è dovuto per forza fermare, ma chi è rimasto non ha mai mollato. I ragazzi hanno resistito e non appena sono tornati in palestra hanno accolto tante persone nuove. Il nostro percorso è passato da diverse sconfitte sul campo, ma abbiamo lavorato in palestra per costruire i nostri punti di forza, pochi, ma tutti ormai ben solidi - dice coach Rocco - e si è visto nelle partite di domenica. Raccogliamo un risultato merito di chi ci ha creduto, a partire dai presidenti Mauro Giani e Massimiliano Bonini, i primi ai quali ho presentato l’idea del baskin a Oleggio, e tutto il territorio che ha risposto. Il baskin va vissuto, è uno sport per tutti e come sempre colgo l’occasione per invitare chiunque volesse provare questa disciplina».