C’è solo un capitano! Confermato Iacopo Botto a Cuneo

Una conferma importante per la serie A2 di Cuneo, Iacopo Botto è parte della squadra cuneese che affronterà il prossimo campionato e per la terza stagione consecutiva porterà la fascia da capitano!



«Essere capitano è sempre un mix tra emozione, responsabilità e orgoglio. Sono molto contento di aver rinnovato con Cuneo e della fiducia data dalla Società e dal nuovo staff tecnico nell’affidarmi per la terza stagione la fascia da capitano del gruppo. Sono carico e motivato, pronto a lavorare con il resto della squadra e fare tutto il possibile per ritornare ad essere competitivi e protagonisti. Con Matteo ci siamo sentiti più di una volta e mi ha fatto un’ottima impressione, siamo entrati subito in sintonia e sono convinto che lavoreremo molto bene insieme.» - Iacopo Botto.



«Ho chiesto alla società di fare il possibile per tenere Iacopo in squadra e sono molto grato che ci siano riusciti. L’ho voluto perché sa cosa vuol dire essere un giocatore di Cuneo e portare questa maglia, e soprattutto credo che sappia trasmetterlo alla squadra. E’ superfluo parlare della qualità del giocatore e della persona. Sono molto contento di averlo finalmente dalla mia parte del campo dopo averlo ammirato per anni da avversario.» - coach Matteo Battocchio.

La presentazione di capitan Iacopo Botto avverrà domani sera, mercoledì 10 maggio alle ore 18.00 presso la sede di Carni Dock a Lagnasco, partners e soci del Club biancoblù, per la conferenza stampa ufficiale di fronte alle maggiori testate giornalistiche, televisive e radiofoniche locali.