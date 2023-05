Ginnastica La Marmora: bronzo in A2 di Federico Pozzato

Federico Pozzato, il grande ginnasta della La Marmora in forza quest’anno alla Società lombarda Ares, ha ottenuto il terzo posto nella terza prova del Campionato di Serie A2 svoltasi ad Ancona sabato. Dal momento che le prime due Società classificate salgono direttamente in A1, la terza di cui fa parte Federico si giocherà il terzo ed unico posto per la promozione in A1 in una nuova gara di Play Off a Napoli, incontrando la quarta, la quinta e la sesta del Campionato.

Intanto a Novara le giovani Allieve di Artistica hanno disputato il Campionato Silver di squadra del livello LB3 ed Alessandra Anselmino Acotto, Nora Novelli, Lucia Pace, Sofia Riccio e Noemi Cerruti si sono classificate none.