Avigliana Basket e Condove Basket per un giorno nelle mani di coach Sodini

Le formazioni under 17 e under 19 delle due compagini hanno avuto l'onore di essere allenate per un giorno da un coach con 15 stagioni di professionismo alle spalle, tra Serie A e A2, Marco Sodini, con esperienze tra le altre a Cantù, Capo D'Orlando, Olimpia Milano e Virtus Bologna. Coach Sodini è giunto in Valle per una giornata che, oltre agli allenamenti dei gruppi giovanili, l'ha visto protagonista di un importante momento di formazione e scambio di idee con i numerosi allenatori presenti. Ottima la risposta sul campo dei ragazzi, più di 50, che si sono allenati con impegno e attenzione per un' esperienza sicuramente da ripetere.