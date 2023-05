Campidonico Grizzlies: sabato contro Cagliari crocevia della stagione

Giornata importante allo Stadio Passo Buole quella di sabato 13 maggio; il Campidonico Grizzlies affronterà il Cagliari in un doppio incontro che apre a molteplici scenari il prosieguo della stagione di entrambe le squadre. L’incrocio dei risultati di Torino, con quelli dei campi di Modena e Settimo, definirà quale squadra si piazzerà al secondo posto nel girone E, piazzamento che vale l’accesso alla poule scudetto.

Le speranze di Torino e Cagliari sono vincolate ad una doppietta perché una vittoria a testa potrebbe non bastare in quanto in caso di parità di classifica Brescia e Senago avrebbero il vantaggio delle vittorie negli scontri diretti.

In occasione di questa importante sfida sportiva, il Direttivo dei Grizzlies ha previsto un altrettanto importante momento in ambito sociale: in campo ad accompagnare i giocatori nella cerimonia di presentazione delle squadre ci saranno i bambini del progetto Casabase-B5, progetto pilota che tramite il baseball five attiva una terapia medica su disturbi del neuro sviluppo e spettro dell’autismo. A lanciare la prima palla nell’incontro delle ore 15 sarà simbolicamente uno dei tanti donatori che tramite la Rete del Dono, piattaforma di crowdfunding, ha aderito alla campagna di raccolta fondi che dovrà permettere ai Grizzlies ed alla ASL di Torino, di aumentare il numero di bimbi in terapia nella prossima stagione.

La società si attende pertanto una adesione importante di pubblico sugli spalti a coronamento di una giornata che indipendentemente dall’esito sportivo sarà comunque una festa. L’ingresso alle tribune è libero e gratuito. Inizio gara 1 ore 15 - inizio gara 2 ore 20.30.