Giaguari Torino: la stagione della Seconda Divisione entra nel vivo

Se i Daemons sono formalmente quarti nel girone, non sono però una squadra da sottovalutare. Eccezion fatta per l’ultima partita, nella quale hanno perso contro i Lions per tre touchdown di differenza, i punteggi delle altre partite sono sempre stati molto ravvicinati, e la compagine Cernuschese è sempre stata in lizza per la vittoria fino alla fine, a dimostrazione di un equilibrio generale che ha caratterizzato il girone B, nel quale i soli Lions si sono dimostrati essere un gradino sopra le altre (e nemmeno sempre).

Anche i precedenti tra Giaguari e Daemons parlano di una sostanziale parità, con i Daemons che si sono aggiudicati i primi tre incontri ed i Giaguari che hanno recuperato nelle ultime tre delle sei partite disputate tra le due squadre. È ancora abbastanza fresco nella memoria il quarto di finale del campionato 2021, quando i Daemons spaventarono i Giaguari con un primo tempo di grande sostanza al quale i Giaguari risposero con un secondo tempo che permise loro di garantirsi la qualificazione alla semifinale, seppur con qualche patema di troppo.

È logico attendersi una sfida combattuta ed equilibrata, sebbene sulla carta i Giaguari dovrebbero poter far valere il loro maggiore peso tecnico e atletico. Le partite vanno comunque vinte sul campo anche quando si è favoriti dal pronostico, e solo sabato sera, al fischio finale, sapremo se l’esito della contesa sarà quello atteso ed auspicato in casa giallonera.

La partita si disputerà al Primo Nebiolo di Torino sabato 13 Maggio con inizio alle ore 18 e verrà trasmessa in streaming sul canale twitch.

Sempre sabato 13 maggio, al campo dei Blitz Ciriè di Via delle Spine a Ciriè, è in programma il secondo bowl di stagione regolare per le categorie flag Under 13 e Under 15. Entrambe le compagini hanno già staccato il biglietto per le finali di Grosseto del prossimo giugno, per cui sarà un’occasione per far giocare chi, finora, ha visto meno il terreno di gioco e di provare nuove soluzioni in vista dell’impegno finale.