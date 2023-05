Bertram Derthona: insieme ai Leoni nei quarti di finale

Si avvicina l’inizio dei playoff della Bertram Derthona, impegnata contro la Dolomiti Energia Trentino nella serie dei quarti di finale. Le prime due gare sono in programma al PalaEnergica Paolo Ferraris di Casale Monferrato (gara 1 domenica 14 maggio alle ore 18, gara 2 martedì 16 maggio alle ore 19), poi la serie si sposterà alla BLM Group Arena (gara 3 in programma venerdì 19 maggio alle ore 20).

La Società organizza dei pullman sia per raggiungere il palazzetto di Casale Monferrato che quello di Trento. Per le due partite casalinghe, il servizio è gratuito per tutti i tifosi e la partenza è fissata dal piazzale antistante il PalaCamagna nei seguenti giorni e orari:

Domenica 14 maggio alle ore 16;

Martedì 16 maggio alle ore 17.

Per riservare il proprio posto a bordo è possibile recarsi presso la sede di via San Marziano 4, telefonare al numero 0131 1953689 oppure scrivere una mail a paolo.depersis@derthonabasket.it.

Per la terza partita della serie, a Trento, il servizio verrà effettuato esclusivamente al raggiungimento del numero minimo di 30 adesioni entro le ore 12 di mercoledì 17 maggio. Il costo del pullman è pari a 30 euro, cui vanno aggiunti 10 euro del costo del biglietto per accedere al palazzetto.

Le modalità di adesione rimangono le stesse dei pullman per Casale Monferrato: recarsi presso la sede di via San Marziano 4 a Tortona, telefonare al numero 0131 1953689 oppure scrivere una mail a paolo.depersis@derthonabasket.it.