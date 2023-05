Reale Mutua Torino: playoff 2023, tutte le informazioni sulla biglietteria

Inizia la fase calda della stagione per la Reale Mutua Basket Torino che, dal prossimo weekend, sarà impegnata nei quarti di finale dei Playoff di Serie A2 contro l’Urania Milano. La squadra gialloblù, che godrà del fattore campo in questo primo turno, giocherà le prime due partite della serie al Pala Gianni Asti di Torino:

GARA 1 - Sabato 13 Maggio - ore 20.30 - Pala Gianni Asti, Torino

GARA 2 - Lunedì 15 Maggio - ore 20.30 - Pala Gianni Asti, Torino

A partire da giovedì 11/05, saranno in vendita i biglietti per entrambe le gare che si disputeranno al Pala Gianni Asti. Gli abbonati per la stagione 2022/2023 avranno la possibilità di acquistare i tagliandi ad un prezzo scontato, con la facoltà di confermare il proprio posto o di modificarlo. In caso di spostamento delle partite, i biglietti acquistati saranno automaticamente validi anche per le nuove date. Non sarà però possibile effettuare rimborsi.

I PREZZI