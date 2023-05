Domenica 14 maggio i piloti del moto club Alfieri di Asti saranno impegnati nella prima tappa dei Campionati italiani di enduro Major. La prima gara e? in programma a Colle di Tora (Rieti), in Lazio. In griglia di partenza a portare i colori del moto club Alfieri ci saranno: Paolo Bertorello (Superveteran), Andrea Bugnone (Expert), Christian Natta (Expert), Luca Politano? (Expert), Mauro Vanara (Ultraveteran).