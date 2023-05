Special Olympics: la cerimonia di apertura dei Play the Games 2023 spostata al PalaPajetta

La grande festa della Cerimonia d’apertura dei Play the Games 2023 prevista per venerdì 12 maggio, alle ore 21, presso l’Anfiteatro di Sordevolo a causa del maltempo ha dovuto essere trasferita presso il PalaPajetta di via Pietro Pajetta 49.

La scaletta ha subito alcune piccole variazioni: si partirà con l’ingresso della fiaccola poi ci sarà la cerimonia ufficiale dell’accensione del tripode e il giuramento dell’atleta ed infine verrà annunciata ufficialmente l’apertura dei Play the Games 2023.

Lo spettacolo sarà curato delle compagnie i Blue-X e i Sonics che si esibiranno in una performance acrobatica, ci sarà una band popup con Riccardo Ruggeri, Martino Pini, Alessio Fiorese e Maurizio Dellacqua. Seguirà direttamente dal palco di The voice un’esibizione di Silvia De Santis.

La direzione artistica e la regia dello spettacolo è di Alessandro Pietrolini mentre la madrina dell’evento sarà Lucia Gravante (sorvegliante de Il Collegio). Una serata di grande spettacolo e impatto per accompagnare i nostri atleti verso le gare che si disputeranno nel weekend.