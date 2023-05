Bertram Derthona: si avvicina la serie dei quarti di finale

Pochi giorni al via della serie dei quarti di finale playoff, in cui la Bertram Derthona sarà opposta alla Dolomiti Energia Trentino. Gara 1 è fissata alle 18 di domenica 14 maggio, Gara 2 alle 19 di martedì 16 maggio.

La Società ricorda che gli abbonamenti stagionali non valgono come titolo di accesso al palazzetto, per cui tutti coloro che hanno assistito con la tessera stagionale alle quindici gare finora disputate devono acquistare il miniabbonamento o il biglietto per assistere alle prime due partite della serie. Sono due le modalità di vendita di cui gli abbonati stagionali possono usufruire per comprare il minipack con lo sconto del 20%:

recarsi presso la sede di via San Marziano 4 fino alle 19 di domani, venerdì 12 maggio, e dalle 10 alle 12 di sabato 13 maggio;

recarsi presso la biglietteria del PalaEnergica a partire dalle ore 16.30 di domenica 14 maggio.

Online sul sito di Vivaticket è in vendita solo il miniabbonamento con lo sconto del 10%. Di seguito la tabella dei prezzi:

SETTORE ABBONATI NON ABBONATI Parterre Derthona 96 € 108 € Parterre Bianconero 80 € 90 € Parterre Laterale 64 € 72 € Tribuna Derthona 48 € 54 € Tribuna Bianconera 42 € 47 € Curva Sud 20 € 23 € Curva Nord Derthona 16 € 18 €

Gli Under 18 e gli Over 65 che hanno sottoscritto l’abbonamento stagionale godranno di un ulteriore 20% di sconto su questi prezzi. I possessori della tessera stagionale potranno acquistare anche i singoli biglietti per le due gare. Anche in questo caso gli Under 18 e gli Over 65 hanno diritto a un 20% di sconto ulteriore rispetto al costo intero del ticket. Di seguito la tabella dei prezzi:

SETTORE ABBONATI INTERO Parterre Derthona 54 € 60 € Parterre Bianconero 45 € 50 € Parterre Laterale 36 € 40 € Tribuna Derthona 27 € 30 € Tribuna Bianconera 23 € 26 € Curva Sud 12 € 15 € Curva Nord Derthona 9 € 10 €

Per ogni ulteriore informazione relativa a biglietti e miniabbonamento è possibile contattare la Società recandosi presso la sede di Via San Marziano 4 negli orari di apertura al pubblico, oppure telefonando al numero 0131 1953689 o scrivendo una mail a segreteria@derthonabasket.it.