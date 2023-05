Oleggio Junior Basket: l’Under 17 Silver tra le prime quattro formazioni del Piemonte

Un altro percorso netto di crescita e le conseguenze sono presto chiare: l’Under 17 Silver targata Oleggio Junior Basket è fra le prime quattro formazioni di tutto il Piemonte. Un risultato importante per il gruppo guidato da Alessandro Mattea insieme ad Andrea Pilotti, formato per la maggior parte da ragazzi sotto età con atleti a dare ulteriore maggiore qualità.

Gli Squali hanno chiuso terzi il girone di qualificazione e al primissimo posto il girone Top della seconda fase. Ora l’obiettivo è la conquista del titolo che passa da semifinale e finale fatte di andata e ritorno. Oleggio se la vede con Cigliano (andata a Oleggio sabato 13 mogio alle 13 e ritorno fuori sabato 20 maggio alle 17), dall’altra parte ci sono Farigliano e Conte Verde Rivoli.

«Sono contentissimo per i ragazzi, sono cresciuti durante l’anno, in palestra vengono sempre con voglia di migliorare e lavorano a testa bassa con impegno, - dice coach Ale Mattea - siamo in maggioranza 2007 e non è da poco. Stiamo poco per volta prendendo consapevolezza del giocare insieme. Ci attendono ora due partite contro una formazione più attrezzata di noi, ma non lasceremo nulla di intentato, siamo una squadra che lotta e lo faremo fino alla fine».