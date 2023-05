Bertram Derthona: Marco Ramondino è il ‘Coach of the Year’ di LBA

Il terzo posto in classifica al termine della regular season, tante vittorie di prestigio, il percorso di crescita comune con il Club portato avanti nelle cinque stagioni – di cui due in LBA – trascorse da Marco Ramondino alla guida della Bertram Derthona.

La seconda stagione in Serie A ha visto i bianconeri occupare stabilmente le primissime posizioni della classifica, anche grazie al lavoro di un coach e di uno staff pronti a crescere di pari passo insieme al Club.

A coronamento di questi traguardi, coach Marco Ramondino è stato annunciato oggi come ‘Coach of the Year’ per la stagione di LBA, a seguito delle votazioni degli addetti ai lavori e dei tifosi. Ramondino succede ad Alessandro Magro come vincitore di questo importante premio, che è motivo di orgoglio per tutta la Società. A Marco vanno quindi i complimenti di tutto il Club per l’importante risultato ottenuto.