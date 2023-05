Vialattea: aprono gli impianti di risalita per escursionisti e biker

La Vialattea è sempre bella, in ogni stagione! Ed anche nei mesi estivi è un punto di riferimento per tutti gli amanti della montagna. Sono infinite le possibilità che il comprensorio ha da offrire.

I bianchi pendii che nei mesi invernali ci regalano fantastiche discese sugli sci, quando la neve si scioglie si trasformano in meta ideale per i turisti appassionati di montagna in versione estiva. Golfisti, escursionisti, biker e amanti delle attività all’aria aperta di ogni genere non avranno che l’imbarazzo della scelta.

In particolare l’estate 2023 in Vialattea sarà caratterizzata dall’ampliamento del “progetto bike”, un’iniziativa nata in collaborazione con i Comuni di Sestriere e Sauze d’Oulx, i relativi Consorzi Turistici e Turismo Torino e Provincia. Il progetto prevede l’apertura di 4 impianti di risalita, 2 a Sestriere e 2 a Sauze d’Oulx per agevolare le gite in quota e permettere ad escursionisti e biker di raggiungere agevolmente itinerari immersi nel verde della natura che offrono scenari e paesaggi incantevoli.