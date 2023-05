Fulgor Basket: presentazione della post season rossoverde

Presso il locale Matisse Omegna Food & Drink, ieri sera, giovedì 11 maggio, è andato in scena un bel momento di condivisione in vista della post season Fulgor Basket. Presenti le due prime squadre, Serie B e Serie D, che sono attese da due importanti appuntamenti a conclusione della stagione 2022-2023. La Serie B contro Sangiorgese, nel play in per l’accesso alla B d’Élite; la Serie D nella finalissima per la conquista della Serie C.

«Ci troviamo qui per fare un in bocca al lupo alle due prime squadre Fulgor Basket - le parole del DG Carlo Alberto Padulazzi. La Serie B, dopo mille problematiche e una stagione travagliata, si trova dove volevamo che fosse: al play in con il fattore campo favorevole. Adesso conta solo vincere per raggiungere il nostro obiettivo, quello di giocare la stagione 2023-2024 in B d’Élite. Voglio fare anche i miei complimenti ai ragazzi della Serie D, che hanno saputo emozionare e arrivare fino alla finale, ora si gioca per vincere. Forza ragazzi!».

A seguire è arrivato l’intervento del DS Filippo Fanchini: «Mi accodo ai complimenti e agli in bocca al lupo per la Serie D, avete giocato una stagione incredibile e la finale è il giusto premio, mi auguro si possa chiudere al meglio questa fantastica annata! Per quanto riguarda la Serie B, credo che quella contro Sangiorgese sarà una bella serie. Tutti i ragazzi hanno ben presente l’importanza del momento, tutti sanno che ad aprile e maggio la posta in palio si alza. Ne siamo consapevoli e lotteremo per raggiungere l’obiettivo. Conosco i tifosi e so che risponderanno presenti ad un appuntamento così importante per questo Club».

Michele Burlotto, vicepresidente Fulgor Basket, ha poi concluso il momento iniziale della serata dicendo: «La mission di questa società è quella di promuovere lo sport, e in particolare la pallacanestro, nel territorio. Lo stiamo facendo da diverso tempo e credo che questa squadra di Serie D, in questa stagione, abbia avuto grande importanza nel perseguimento di questo obiettivo. Sono stati riempiti palazzetti, i giovani del territorio vengono a vedere le due prime squadre indistintamente e domenica - considerata l’importanza della partita - tantissimi hanno scelto di andare a Domodossola a seguire la semifinale della Paracchini Expo-Foma. Per noi questo è importante, perché siamo ambasciatori di questo sport e i sacrifici sono tanti. Tantissime persone lavorano quotidianamente a questo grande progetto e mi auguro che Serie D e Serie B in questo finale di stagione diventino un tutt’uno, che si crei sinergia. Non esistono apparati nella Fulgor, siete tutti un esempio, soprattutto per i nostri giovani della PFJB e del Fulgor Minibasket».

La società ha poi fatto un importante annuncio: Paracchini Expo sarà namining sponsor della Serie D anche durante la stagione 2023-2024! Terminata la conferenza stampa, grazie all’ottimo servizio del locale Matisse Omegna Food & Drink, tifosi e giocatori hanno potuto degustare un ricco apericena in un bel momento di festa che precede questo caldissimo momento della stagione.