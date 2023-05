Per l’ultima giornata di regular season, la Reale Mutua Torino ’81 Iren attende la capolista Camogli alla piscina Monumentale in un match di fuoco tra le prime due della classe del girone Nord. Le due squadre, ormai pronte per l’ultima parte della stagione, si affronteranno sabato 13 maggio alle ore 18.

L’ultimo scontro in casa del Camogli ha visto uscire vincitori i liguri con un ampio 15-9 sui ragazzi di Simone Aversa. Nella scorsa giornata di campionato i gialloblù hanno vinto nel finale fuori casa contro il Lavagna 90 per 13-16, mentre i ragazzi di Temellini, dopo lo stop di Brescia, hanno vinto agevolmente per 14-8 contro il Como Nuoto Recoaro.

Simone Aversa, allenatore e presidente della Reale Mutua Torino ’81 Iren, presenta il match: «Questa sarà l’ultima partita ufficiale prima dei play-off. È importante finire la regular season con un risultato positivo, ma ancora di più mi interessa la prestazione nel suo insieme della squadra. Giochiamo contro la prima del girone, il Camogli, che affronterà la partita con le nostre stesse priorità, mantenere un ritmo altissimo e clima partita, non prendere espulsioni e non farsi male».

La gara si disputerà alle ore 18 di sabato 13 maggio alla Piscina Monumentale di Torino. La partita sarà trasmessa in streaming sulla pagina Facebook “Reale Mutua Torino ’81 Iren”.

VENTIDUESIMA GIORNATA DI SERIE A2M

Brescia Waterpolo – Waterpolo Milano Metanopoli

Chiavari Nuoto – Lavagna 90

Futurenergy Rinnovabile R.N. Sori – President Bologna

R.N. Arenzano – C.S. Plebiscito Padova

Reale Mutua Torino ’81 Iren -Spazio R.N. Camogli

Como Nuoto Recoaro – R.N. Imperia 57

LA CLASSIFICA

Spazio R.N. Camogli 60, Reale Mutua Torino ’81 Iren 54, Brescia Waterpolo 46, Futurenergy Rinnovabile R.N. Sori 42, Como Nuoto Recoaro 38, Lavagna 90 33, President Bologna 26, Chiavari Nuoto 23, R.N. Arenzano 21, Waterpolo Milano Metanopoli 15, C.S. Plebiscito Padova 15, R.N. Imperia 57 1.