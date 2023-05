Cuneo Volley: al centro confermato Lorenzo Codarin

Un’altra conferma importante per la serie A2 di Cuneo, Lorenzo Codarin per la quarta stagione ricoprirà il ruolo di centrale indossando la maglia dei biancoblù!

«Quando ho indossato per la prima volta la maglia di Cuneo ho provato nuove emozioni e ora non voglio più toglierla. Sono grato alla società per avermi nuovamente riposto la loro fiducia e come sempre li ripagherò con il massimo impegno, perché questa grande realtà merita tanto. Il mio sogno, e quello di tutti immagino, è quello di rivedere in futuro il Cuneo Volley nella massima serie; ho voluto fortemente il rinnovo per aiutare il Club a proseguire nel percorso che mi auguro porterà a raggiungere questo obiettivo. Spero di continuare a lavorare assieme ancora a lungo; è presto per parlare di un finale di carriera ma Cuneo sarebbe sicuramente il posto ideale» - queste le parole di Lorenzo Codarin circa il suo prosieguo a Cuneo.

Il centrale si è poi espresso anche sulle nuove cariche tecniche dell’A2 - «Spesso scambio qualche battuta con Matteo e Paolo, due nuove figure importanti per il grande Cuneo che verrà. Il coach ed io abbiamo le stesse idee per questa nuova stagione, avremo modo di conoscerci meglio, ma ho solo sentito cose positive nei suoi confronti. Sarà un onore poter lavorare con lui».



«Sono molto contento della conferma di Lorenzo, credo che lui possa essere una figura importante in questa squadra; le sue caratteristiche per questo campionato sono molto importanti e di altissimo profilo. Penso ci sia del margine per aumentare ancora di più l’apporto del giocatore alla squadra. Dai nostri colloqui l’ho trovato bello carico e sono convinto che questo potrà essere un fattore importante per il prossimo campionato» - coach Matteo Battocchio.



La presentazione di Lorenzo Codarin avverrà domani mattina, sabato 13 maggio alle ore 10 presso la sede del Caseificio Moris a Caraglio, partners e soci del Club biancoblù, per la conferenza stampa ufficiale di fronte alle maggiori testate giornalistiche, televisive e radiofoniche locali.