Vivi un’esperienza unica al mondo: pedala nel Traforo del Frejus grazie alla CycloFrejus 2023!

Gli amanti della bicicletta possono vivere un’esperienza unica per celebrare il legame tra Italia e Francia sancito dal traforo del Frejus: una storia che ha inizio nel 1871 con il traforo ferroviario, un’opera imponente e avveniristica. Il 12 luglio 1980 nacque il traforo autostradale, una nuova e moderna arteria che ancora oggi è la porta d’Italia verso l’Europa.

Ed è proprio attraverso il traforo autostradale del Frejus, più precisamente la seconda canna in fase di completamento, che si snoda la CycloFrejus, una manifestazione fortemente voluta da GEF (gruppo esercizio Fréjus) che raggruppa la SITAF per l’Italia e la SFTRF per la Francia, con partenza da Bardonecchia per attraversare il traforo del Frejus e scoprire la Val Maurienne e le bellezze paesaggistiche della porta accanto.

Un’esperienza tutta da vivere, capace di valorizzare l’alta Valle di Susa, grazie all’importante sinergia con La Granfondo Sestriere Colle delle Finestre in programma il 25 giugno..