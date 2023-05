Derthona Basket: l’angolo di coach Galli

Si avvicina il via dei playoff della Bertram Derthona, che scenderà in campo domenica 14 maggio alle ore 18 al PalaEnergica Paolo Ferraris per affrontare la Dolomiti Energia Trentino. A presentare le caratteristiche degli avversari è stato, come di consueto, il vice allenatore Massimo Galli:

«Iniziamo i playoff sfidando Trento, che abbiamo incontrato già tre volte durante la stagione. La regia è completamente italiana: Flaccadori si sta confermando tra i migliori play del campionato, Spagnolo ha vinto il premio di Miglior Under 22 del campionato e Forray è il veterano e la bandiera della squadra. Tutti e tre possono giocare anche da guardia.

Accanto a loro ci sono Lockett, un grande difensore che si fa trovare pronto in ogni occasione, e Crawford, MVP del campionato con la maglia di Cremona, come numero ‘3’: in stagione viaggia al 43% da tre punti su oltre 4 tentativi a gara. Il suo cambio è Luca Conti, un giocatore che ho allenato a Pesaro: si tratta di un eccellente difensore e un buon rimbalzista offensivo, sempre pronto a dare il proprio contributo.

Da ‘4’ gioca Grazulis, ex della partita, abile tiratore da tre punti e nel gioco post up; il suo cambio è Udom che può scendere in campo anche da ‘5’. Il reparto lunghi è completato da Atkins, pericoloso nel tiro dal midrange e Ladurner che ha avuto una stagione travagliata ma si sta ritagliando un ruolo in squadra. L’allenatore della squadra è Emanuele Molin, alla terza stagione da head coach in Trentino: in questa stagione ha mantenuto la squadra in zona playoff per tutto l’anno e l’ha condotta al sesto posto».