Fulgor Basket: tutto pronto per il gran finale, in palio la Serie B d’Élite

Tutto pronto al gran finale, spietato, crudele e affascinante come sempre. Forse anche di più, o peggiore, punti di vista: per raggiungere la Serie B d’Élite le squadre partecipanti al play in avranno a disposizione una sola serie al meglio delle cinque partite. Questo significa che, tra le due squadre, la prima che vince tre partite raggiunge la categoria, chi perde è in B Interregionale e abbandona il terzo campionato nazionale.

«Una serie così importante la si affronta come tutte le serie playoff o playout che siano: pensando una partita alla volta – le parole di coach Daniele Quilici nel presentare la sfida. L’obiettivo è quello di vincere tre partite, ma ognuna ha una storia a sé ed è fondamentale che tutti lo sappiano. Bisogna mettere energia e attenzione per cercare l’equilibrio giusto contro un avversario che conosciamo bene. Come in tutte le serie ci saranno adeguamenti tattici, situazioni nuove che si verranno a creare di gara in gara e, in questo senso, Sangio propone diverse difese e diversi giochi. La stagione regolare ha dimostrato che abbiamo tante risorse, dobbiamo essere pronti a metterle in campo partita dopo partita”. Quilici ha poi concluso sottolineando l’importanza del nostro pubblico: “So che non è stata una stagione semplice, ma ho sempre visto il nostro pubblico partecipe e numeroso nelle occasioni importanti, questa è una di quelle! Abbiamo bisogno del loro calore e del loro supporto, sia nei momenti positivi, per cavalcare l’onda, sia in quelli più complessi, per avere una scossa e ripartire. Conto su tutto il popolo rossoverde per l’importanza che la serie ha per questo Club».

E allora amici della Paffoni, non si può mancare: sabato sera, 13 maggio, ore 21, Pala Battisti di Verbania!