VTT di Lagnasco: collaborazione con il Comune di Bagnolo Piemonte

LA VTT di Lagnasco allarga sempre più il suo raggio d’azione, forte dell’esperienza accumulata negli anni e della riconosciuta professionalità, sia sotto il profilo della crescita tecnica degli allievi che della gestione dell’attività.

È ormai realtà la collaborazione con il Comune di Bagnolo Piemonte (Cn), fortemente voluta dal sindaco Roberto Baldi. L’obiettivo è quello di avvicinare allo sport e nello specifico al tennis i giovani di questo comune attraverso un’operazione capillare che ricalca quella brillantemente in corso a Lagnasco. Quindi attività promozionale per i più piccoli (3-5 anni), che coinvolgerà circa 50 mini-atleti; lezioni gratuite da effettuare presso la locale Scuola Media; sviluppo del progetto in accordo con la FITP che porta il nome di “Racchette di Classe”, per la stagione 2023/24; a sigillo del programma ecco un corso di 6 lezioni di tennis per tutti i bambini di Bagnolo Piemonte, con le prime tre lezioni completamente gratuite.

Un impegno importante che farà da prologo alla costruzione di nuovi campi da tennis in green-set. L’unico terreno di gioco attualmente esistente a Bagnolo Piemonte, in cemento, verrà affiliato alla Vehementia Tennis Team di Lagnasco: «È un progetto importante – conferma il sindaco di Bagnolo Piemonte, Roberto Baldi – che ci vedrà impegnati in prima linea accanto alla VTT di Lagnasco, una realtà che sta lavorando molto bene nell’ambito della promozione sportiva e del tennis in particolare. La sinergia e l’unione di intenti devono essere lette nell’oggi ma soprattutto proiettate al domani, pensando alla costruzione di due campi da tennis in green-set di nuova generazione. Verranno coinvolti in questa operazione di avvicinamento al tennis i giovanissimi e i giovani, con la “prima” già programmata per il 17 maggio. In totale circa 500 ragazzi che entreranno in contatto con questo sport. Ovviamente non saranno esclusi neppure i più grandi e gli appassionati locali. La possibilità che verrà data a tutti loro di conoscere personalmente la VTT di Lagnasco rappresenta un valore aggiunto. Siamo molto orgogliosi di questa iniziativa per dar vita alla quale è bastato uno sguardo con Duccio Castellano, dirigente della realtà di Lagnasco».