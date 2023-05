Novipiù Monferrato Basket: sabato l'anticipo contro San Severo

GLI AVVERSARI

La Cestistica arriva da una bella vittoria in casa contro Rieti e ha nel complesso una vittoria in più dei monferrini. In questa seconda fase l'uomo in più dei pugliesi è il lungo Ion Lupusor che sta viaggiando a 14 punti di media. Nel roster di coach Damiano Pilot i punti di forza sono il centro Ed Daniel, giocatore di assoluto valore che sta producendo 13.8 punti e 12.6 rimbalzi a partita, e la guardia Nik Raivio, altro giocatore che conosce molto bene questo campionato. Nel quintetto con loro ci saranno il giovane play Matteo Bogliardi e l'argentino di passaporto italiano Agustin Fabi, assente nella sfida di andata. Nelle rotazioni trovano parecchio minutaggio anche Antonino Sabatino, playmaker, l'esterno Djordje Pazin e le ali Lorenzo Tortù e Mihajlo Jerkovic. San Severo ha disputato una stagione di alti e bassi e arriverà a Casale Monferrato che le intenzioni di ribaltare il risultato di andata. Al Pala Falcone e Borsellino ebbero la meglio Formenti e compagni imponendosi sui padroni di casa per 80-91.

Monferrato è consapevole del momento difficilissimo che sta attraversando, con la vittoria che manca proprio dalla sfida di andata in terra pugliese. La seconda fase di campionato sta volgendo al termine e le ultime due sfide saranno fondamentali per le sorti della compagine rossoblu. Il Club ha chiamato a raccolta i propri tifosi con diverse iniziative per dare tutto il sostegno possibile alla squadra in questa partita cruciale. Saranno presenti sugli spalti tutti i giovani cestisti del minibasket con le loro famiglie, gli studenti delle scuole aderenti al progetto "Basket & School" che saranno premiati prima della gara e i dipendenti del nostro partner Zerbinati. Inoltre, in occasione della "Festa della Mamma" è stata attivata una promo ad hoc per i figli che vorranno assistere alla partita in tribuna principale con le proprie mamme. Sabato sarà anche possibile acquistare all'interno del palazzetto le maglie della Stracasale 2023 di cui la Novipiù Monferrato Basket è partner.

Stefano Comazzi - Capo Allenatore Novipiù Monferrato Basket: «La partita di domani è la prima di due vere e proprie finalissime che dobbiamo affrontare con lo spirito battagliero di chi vuole difendere a tutti i costi questa categoria. Per il nostro Club, la nostra Città e il nostro territorio, ma anche e soprattutto per noi stessi e per il nostro orgoglio personale. Affrontiamo una squadra che viene da una bella vittoria, al contrario nostro che arriviamo dalla sconfitta più brutta di questo ultimo periodo. Vogliamo trasformare la frustrazione in rabbia agonistica, quella che cercheremo di mettere in campo domani, scendendo in campo e lottando su ogni pallone a partire dalla palla a due.»

INFO BIGLIETTERIA

È attiva la vendita online sul portale Ticketmaster.it. L’acquisto del titolo di accesso fisico sarà possibile presso il Monferrato Basket Store venerdì 12 maggio dalle 17 alle 19 e sabato 13 maggio dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.00 fino all’inizio della gara. Promo "Festa della Mamma", in tribuna principale il costo del biglietto per le mamme sarà di 5€ se accompagnate dai figli al prezzo di 10€.

MEDIA

La gara sarà trasmessa in diretta in streaming su LNP PASS e seguita con aggiornamenti in tempo reale sul canali social Monferrato Basket.