Mts Ser Santena, decima vittoria consecutiva!

Decima vittoria consecutiva per l' Mts Ser Santena , la quarta consecutiva per 3-0. Ospite al Pala Sanbenigno di Settimo Torinese, per la prima gara di playoff promozione, contro il Lilliput Settimo di coach Manno, formazione di tutto rispetto, arrivata seconda del girone B con 71 punti (tre meno della prima Alessandria) e con sole due sconfitte in campionato.

Ma torniamo alla gara di Settimo...

Nel primo set viene schierato il sestetto di base con Rolle in palleggio, Destefanis e Scapati in centro, Busso e Bertotto in banda, Ferrua libero. Il primo turno al servizio è proprio di Bertotto che al "pronti? Via!" mette a segno subito un ace, ma con il turno al servizio della numero 15 Cortellazzo, il Lilliput passa in vantaggio di 4 lunghezze sulle ospiti, costringendo il coach della formazione santenese a chiamare il primo time out sul 4-8, cercando di rincuorare e tranquillizzare la propria formazione.

Piano piano le lunghezze si accorciano e quando sul 12-10 torna al servizio nuovamente Bertotto, il vantaggio delle padrone di casa viene sostanzialmente azzerato: con altri 2 ace all'attivo si passa addirittura in vantaggio di un punto 12-13. Con il turno al servizio di Rolle, che mette a segno anche un ace, siamo già sul 17-14 per le ospiti. Coach Manno quindi chiama il time out discrezionale per cercare una soluzione. Sul 18-15 sempre a favore delle santenesi entra Girardi al servizio ,al posto di Busso, ma questa volta ci pensa capitan Destefanis, con un muro granitico, ad aumentare le distanze dalle avversarie. Sul 22-18 ci pensa Nardoianni con un fendente in diagonale da posto due, portando quindi la sua formazione sul 23-18. Il 24° punto è una fast di Scapati ed è sempre lei a chiudere il set con un primo tempo ben servito da Rolle (25-20).

Nel secondo set parte ancora il sestetto di base del primo, ma con qualche errore in ricezione e in attacco ci si ritrova già sul 3-0 a favore delle padrone di casa. Le tigri santenesi allora fanno vedere unghie e denti e con un attacco di Nardoianni dalla seconda linea, un muro di Destefanis e Busso, un attacco in diagonale strettissimo ancora di Busso e un muro di Rolle si passa addirittura in vantaggio per 4-3. In un piccolo momento di incertezza le padrone di casa del Lilliput passano nuovamente in vantaggio per 9-6. Time out del coach santenese, ma ancora un guizzo di Cortelazzo e compagne consente di arrivare al massimo vantaggio di 12-8. Da qui in poi però inizia il "Bertotto show" che con un parziale di 5 punti, di cui 4 aces al servizio, recupera lo svantaggio e sorpassa le avversarie e siamo 13-12, per le tigri santenesi. Da qui in poi si gioca punto a punto con un continuo "valzer" di inseguimenti e sorpassi per entrambe le formazioni. Entra Girardi in prima linea al posto di Bertotto e dal 19 pari, la formazione ospite inizia la sua scalata: prima con un attacco di Nardoianni in lungo linea, poi un errore in attacco delle avversarie e poi ancora un attacco di Nardoianni in diagonale, siamo sul 21-19. Per il 23° punto ci pensa Scapati con un attacco di prima intenzione, su una difesa errata delle avversarie. Il 24° punto arriva con un ace beffardo ancora una volta di Nardoianni che, aiutata dal nastro, fa cadere la palla dove la ricezione avversaria non riesce ad arrivare. Il punto del set invece lo mette a segno Rolle ancora una volta a muro su attacco del posto quattro avversario, così anche il secondo set va in archivio per 25-22.

Nel terzo e decisivo set si parte ancora una volta con il sestetto base. Certe di una reazione da parte delle padrone di casa del Lilliput, Destefanis e compagne cercano in ogni modo di restare aggrappate al set anche se la partenza non è stata, molto "sprint": qualche imprecisione di troppo consente alle avversarie di passare subito in vantaggio per 5-3, ma con un ace di Rolle e un primo tempo di capitan Destefanis, siamo di nuovo in parità (5 pari). Ancora una volta Girardi entra al posto di Bertotto e il Lilliput riprende coraggio portandosi in vantaggio di 3 punti (9-6) costringendo il coach santenese a chiamare il primo time out. L'Mts recupera lo svantaggio e ancora una volta si viaggia punto a punto: le due formazioni non vogliono lasciare andare la possibilità di potersi accaparrare un set per entrambe importantissimo. Si arriva quindi al 19 pari e da qui, con un guizzo di orgoglio il Settimo, passa nuovamente in vantaggio e aumentando le distanze dalle santenesi (22-18). Un attacco di Scapati in fast e un muro di Rolle su capitan Cortellazzo, accorciano ancora una volta le distanze, ma su un errore al servizio della formazione santenese è il Lilliput a portarsi sul 23-20. Potrebbe essere ormai fatta per le padrone di casa, ma non hanno ancora fatto i conti con il vero spirito delle tigri santenesi. Con un errore al servizio del Settimo, l'Mts si porta sotto di due punti e con Scapati al servizio, compie l'impensabile "miracolo": prima va a segno capitan Destefanis con un bellissimo primo tempo e poi con un ace della stessa Scapati, il risultato è di 23 pari. Per il match point è ad andare a segno con un attacco sulle mani del muro che la difesa non riesce a recuperare. Al punto finale invece ci pensa la squadra di casa con un clamoroso errore in attacco e consegna una netta vittoria all'Mts Ser Santena per 25-23.

Una vera prestazione da incorniciare per Destefanis e compagne che non si sono mai arrese e soprattutto non hanno mai ceduto alla tensione della partita e dell'avversario neanche quando erano in svantaggio. Ottimo il lavoro della difesa con una Ferrua impeccabile che ha ben lavorato in seconda linea e Rolle che ancora una volta ha distribuito il gioco in modo uniforme e preciso alle sue attaccanti, ma rendendosi incisiva soprattutto a muro.

Una "battaglia" è stata vinta ma la strada è ancora lunga... mercoledì 17/05 infatti, alle ore 21, le tigri santenesi infatti saranno ospiti dell'Union Volley, incontrate senza successo in campionato. L'appuntamento è nel Palazzetto di Villafranca Piemonte, che quest'anno è stato teatro di tante sfide di serie A.

Serie C Regionale Femminile - Play Off F1

Lilliput Pallavolo 0

Mts Ser Santena 3

Parziali (20/25, 22/25, 23/25)

Mts Ser Santena: Ghirardello, Saccinto, Brunati, Bertotto, Rolle, Nardoianni, Scapati, Zuin, Busso, Destefanis, Girardi, Roccati.

Liberi: Ferrua, Cannizzaro

Allenatori: Daglio, Di Martino

Dirigente in panchina: Cannizzaro