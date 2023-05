Fitarco Piemonte - A Collegno i Campionati Regionali Giovanili

Per la prima volta aperta anche agli archi nudi, l’edizione 2023 ha visto in gara 76 arcieri di 15 società differenti, con grande partecipazione nel ricurvo, unica divisione protagonista degli scontri.

Federico Puglisi (DLF Alessandria) è il nuovo campione regionale ricurvo allievi maschile, battendo in finale (6-2) Alessandro Tallarico (Arc. Varian), terzo posto per Daniele Abrate (Arcieri Claracum); al femminile, titolo per Marta Aggero (Arcieri Comp. degli Orsi), davanti a Alessia Nesci (Oscar Oleggio Bellinzago) e Kaede Marsili (Arc. Varian).

Nel ricurvo ragazzi maschili, si impone 7-1 in finale Lorenzo Bertero (Arclub Fossano) su Gabriele Protto (Arcieri Clarascum), chiude il podio Pietro Abelli (Arc. Varian). Sveva Salvagno (G.A.M.) è la campionessa regionale al femminile, secondo posto per Giulia Lops (Arcieri Iuvenilia) e terza Elisa Tallarico (Arc. Varian).

Con la vittoria per 6-2, nel ricurvo giovanissimi maschile, vince Alessandro Paesante (Cantarana C5) su Andrea Piccoli (Arcieri Cameri) e Pietro Bellino Roci (Arcieri Comp. degli Orsi). Al femminile, Giulia Rivoira (Arclub Fossano) si impone 6-0 nella finale contro Matilde Pino (DLF Alessandria), terza posizione per Noemi Scandone (G.A.M.).

Nell’arco nudo, vittorie per: Jacopo Dotta (Arcieri delle Alpi) - allievi maschile; Adriano Rizzon (Arcieri Conte Rosso) – ragazzi maschili e Mirco Boaglio (Arcieri delle Alpi) – giovanissimi maschili.

Nelle sfide a squadre invece, gli Arcieri Comp. degli Orsi (Aggero, Bartelloni, Massa Micon) vincono tra le allieve femminili ricurvo, battendo 5-1 gli Oscar Oleggio Bellinzago (Bonafè, Marcolin, Nesci), terzo posto per gli Arcieri Iuvenilia (Craparotta, Manzin, Quagliato).

Vittoria per gli Arcieri Iuvenilia (Bondrea, Lops, Tucci) nelle ragazze femminili ricurvo, davanti alla G.A.M. (Ambrogio, Arnolfo, Salvagno) e agli Arcieri Varian (Masiello, Scalpinello, Tallarico).

La G.A.M. è l’unica squadra al maschile con Bressano, Di Pasqua, Ramondetti.

Il DLF Alessandria (Buratto, Faes, Pecoraro) vince nelle squadre giovanissimi maschile ricurvo battendo in finale gli Arcieri Varian (Abelli, Bianchet, Colombo), chiude il podio l’Arclub Fossano (Bertero, Busà, Viglietta).

Anche nel mixedteam allievi ricurvo trionfa la coppia del DLF Alessandria (Tessaglia, Puglisi) sugli Arcieri Clarascum (Bergia, Abrate) e gli Arcieri Varian (Marsili, Tallarico).

La finale del mixedteam ragazzi ricurvo si risolve solamente alle frecce di spareggio: 19-17 per gli Arcieri Varian (Tallarico, Abelli) sugli Arcieri delle Alpi (Marengo, Berton), terza posizione per la G.A.M. (Salvagno, Bressano).

L’Arclub Fossano (Rivoira, Viglietta) chiude in prima posizione, nel mixedteam giovanissimi ricurvo, davanti al DLF Alessandria (Pino, Faes).

L’unica squadra mixedteam giovanissimi compound è quella degli Arcieri Alpignano (Mancini, Caiafa), che erano anche arriviti primi nelle rispettive classifiche individuali.



