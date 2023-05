Biella Rugby: cinque atleti gialloverdi argento alle Special Olympics

Grande orgoglio per Biella Rugby perché a rappresentare l’Italia erano presenti cinque atleti gialloverdi: Giacomo Palmieri, Michele Pera, Luca Vignacci, Guglielmo Longo e Gioele Capizzi accompagnati dal tecnico Nazionale Special Olympics e allenatore Brc Manuela Gremmo.

Ottimo l’inizio del torneo per i nostri ragazzi che nella prima giornata di gare hanno sconfitto Francia1 con il risultato di 3-1, Francia2 1-0 e pareggiato con la Svizzera con una meta per parte. Primo posto in classifica per l’Italia per maggior numero di vittorie.

In semifinale l’Italia vince contro la quarta classificata e perde contro la Svizzera a causa di una meta segnata all’ultimo secondo.

«È stata un’esperienza molto, molto positiva. Gli atleti delle due squadre, con noi c’erano anche i ragazzi di Nonsolosport Brescia, si sono perfettamente integrati tra loro sia sul campo che fuori. Stupendo vedere l’autonomia dei ragazzi che hanno dormito in camere con altri atleti ed hanno sempre autonomamente rispettato orari e consegne. I ragazzi hanno stretto belle amicizie tra loro, ma anche con i volontari, gli accompagnatori, gli atleti che rappresentavano le altre nazioni. Un clima davvero bellissimo e molto sereno. L’organizzazione del torneo di Special Olympics France perfetta, un’esperienza meravigliosa e gratificante per tutti, che mi auguro si possa ripetere, ma dalla quale possiamo prendere spunto. Stiamo pensando di invitare le squadre che abbiamo conosciuto a venire prossimamente da noi in occasione di qualche torneo che andremo ad inventarci, ma vale davvero la pena proseguire su questa strada perché quello che abbiamo visto e vissuto in ambito internazionale ci è piaciuto molto: i ragazzi, gli atleti, protagonisti assoluti in tutti i sensi e in tutte le fasi dell’evento».