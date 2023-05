Orgoglio CUS, sconfitta con Villorba ma giocando un’ottima gara

Queste le parole di coach Paul Marshallsay a fine gara: «sono molto soddisfatto di come al squadra abbia affrontato la partita, sia prima che durante, perché comunque scendere in campo contro Villorba, provando a fare un risultato, vuol dire che crediamo molto nel lavoro che stiamo facendo. E quindi di questo sono molto orgoglioso. Gli episodi sono stati favorevoli a loro, che comunque bisogna dire che erano un po’ rimaneggiate; loro hanno la testa alla semifinale quindi sapevamo che avremmo potuto avere un risultato migliore rispetto all’andata. Loro sono state molto brave a portarla a casa come sempre e quindi si vede la differenza di esperienza. Però sono contento di come abbiamo giocato, di come siamo state aggressive, della grinta che abbiamo messo in campo, che non è sempre scontata contro un avversario più forte. Su questa stagione, e su quella precedente, posso dire che abbiamo vissuto sicuramente un inizio difficile, dove si è visto il gap con il livello più alto italiano; sono però molto orgoglioso di come abbiamo lavorato dentro e fuori dal campo nei giorni di allenamento e di non allenamento facendo anche palestra extra, cambiando lo stile di vita e comportandoci di più come una squadra che vuole non essere più troppo amatoriale e avvicinarsi a quelle in testa alla classifica».



Grugliasco, “Campo Angelo Albonico” – domenica 14 maggio 2023 ore 13.30

Eccellenza Femminile, XIV giornata

Barricalla Torino Universitaria Rugby 7

Villorba Rugby 19

(7-7)

Marcatori: p.t. 2’ m. Gurioli tr. Capomaggi (0-7); 5’ m. Hu tr. Gronda (7-7); s.t. 47’ m. D’Incà tr. Capomaggi (7-14); 69’ m. D’Incà nt (7-19)

Barricalla Torino Universitaria Rugby: Sarasso, Piovano (Morchio), Pantaleoni, Sacchi, Bruno G. (59’ Houiji), Gronda (Cap.), Toeschi, De Robertis, Luoni (71’ Epifani), Comazzi (59’ Tognoni), Gai (71’ Reverso), Ponzio, Salvatore (71’ Dambros Da Silva), Hu, Zini (59’ Repetto),

All. Marshallsay

Arredissima Villorba: De Fato (52’ Ramli); Stefanini (50’ Nascimben), D’Incà, Cipolla, Bonotto; Capomaggi, Brugnerotto; Bragante (Cap.) (50’ Puppin), Gurioli, Magini (46’ Abiti); Pin, Frangipani; Simeon, Bonfiglio (40’ Zanette), Stecca (40’ Crivellaro). A disposizione: Casagrande, Boso

All. Tondinelli

Arb. Locatelli (Bergamo)

AA1 Luzza (Torino), AA2 Smiraldi (Torino)

Calciatori: Gronda (Torino) 1/1, Capomaggi (Villorba) 2/3

Note: Giornata soleggiata, 23°. Campo in buone condizioni. 1500 spettatori.

Punti conquistati in classifica: Barricalla Torino Universitaria Rugby 0, Villorba 5