Baseball Club Fossano: il weekend del 13/14 maggio

Doppia sconfitta per la prima squadra che, fra assenze e infortuni, si presenta sul diamante di Avigliana con tanti rimaneggiamenti; in ogni caso la squadra fornisce una prestazione migliore rispetto alla scorsa settimana. In realtà la fortuna è stata poco generosa nei confronti dei biancoblu che restano sempre a contatto dei padroni di casa lottando, ma non riuscendo ad incidere. Le rotazioni ridotte, alcune distrazioni ci condannano alla sconfitta.

Sicuramente un passo in avanti rispetto alle ultime prestazione, ora la sfida con il Milano 1946 per cercare di tornare ad una vittoria convincente