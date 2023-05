Oleggio Magic Basket vs Solbat Piombino: gara1 è degli Squali

Un risultato che fa il bis a quello conquistato due settimane fa e sempre con una differenza di due punti. Gara 2 si terrà domani, martedì 16 ancora in Toscana alle 21 e gara 3 a Vanzaghello alle 20.

Coach Nava torna finalmente ad avere a disposizione Restellli, dopo sette settimane di stop (lo Squalo aveva rimediato un infortunio nella sfida con la Sangiorgese), assente però Introini per un colpo al ginocchio subito sabato 13 in una partita del giovanile.

In campo c’è il quintetto solito con Buono, Maruca, Giacomelli, Colussa e Ingrosso; di là Venucci, Piccone, Alibegovic, Tiberti e Azzaro. Nelle prime azioni la palla scotta un po’ da entrambe le parti, un po’ di più forse per gli Squali (16-10). Nel primo finale però c’è un solo possesso di distanza (18-15). Il secondo quarto è ancora equilibrato con Piombino a provare a spingere e gli Squali bravissimi a contenere e stare in scia, l’intervallo è 35-33.

Nel terzo periodo è Buono, da una distanza incredibile, a dare il là al sorpasso (37-40), Ballarin, Colussa e Giacomelli in difesa sono sentenze, la tripla del capitano e la stoppata di Maruca caricano i compagni (45-49). Il finale vede i biancorossi avanti 51-56. Continua la lotta nel quarto quarto, Piombino cerca la via per avvicinarsi, (55-58), riallunga il capitano dalla lunetta (55-60). È Azzaro a ferire i biancorossi (60-62), il finale è caldissimo ma stavolta la palla che pesa parecchio è quella dei padroni di casa, Buono e Giacomelli sentenziano e i tiri di Piombino non vanno a segno: 66-68.

Solbat Piombino 66

Oleggio Magic Basket 68

Parziali (18-15; 17-18; 16-23; 15-12)

Piombino: Pedroni, Azzaro 9, Alibegovic 4, Piccone 11, Mazzantini 1, Venucci 18, Rossato ne, Bianchi 7, Tiberti 12, Tintori 4. All. Cagnazzo.

Oleggio: Ingrosso 3, Giacomelli 17, Colussa 13, Ballarin 6, Restelli 3, Maruca 14, Palestra ne, Guardigli ne, Temporali ne, Seck, Buono 12. All. Nava.