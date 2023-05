Tra Grizzlies e Cagliari sorride Senago

Era nell’aria dopo la doppia sconfitta della scorsa settimana a Senago, 2 sconfitte che avevano determinato il sorpasso in classifica da parte dei lombardi e l’eventuale vantaggio negli scontri diretti in caso di arrivo in parità. Stessa situazione per Cagliari anch’essa obbligata alla doppia vittoria sabato scorso contro il Campidonico Grizzlies per continuare a sperare.

Succede invece che Torino lascia la partita del pomeriggio compromettendola nel settimo inning dopo averla tenuta sul 2-2 per sei riprese. Il finale di 4 a 9 è frutto come spesso succede nel baseball di una migliore “consecutività” delle battute valide degli isolani che hanno saputo approfittare anche di un paio di basi regalate e di un errore difensivo.

Ben diversa la partita delle 20,30 spiegata dalle 12 valide di Torino contro le 2 di Cagliari; merito di Eriel Carrillo che ha coperto i primi 6 inning chiusi con 8 strike out, del rilievo Marco Pascoli e del closer Gismondi. Per dirla alla Mary Poppins….praticamente perfetti!

Sul fronte dell’attacco, il Manager Illuminati può consolarsi col ritorno di Peloro agli standard che gli competono (5 valide su 7 turni in giornata) e sulle conferme di Barbero, Pascoli Matteo, Demaria e Oldano.

Il terzo posto finale nel girone E a media .500 (5 vinte e 5 perse), relega il Campidonico alla così detta poule salvezza, una lunga fase con 4 gironi da 5 squadre, partite di andata e ritorno più altre 5 di intergirone. Un totale pertanto di 26 incontri alla fine dei quali le ultime di ciascun girone saranno retrocesse in serie B, mentre le prime classificate andranno a sostituire le 4 squadre della poule scudetto non qualificate alle semifinali play-off, nel ranking per la formazione dei gironi della stagione 2024.

Si riparte pertanto da zero dimenticando tutto quanto di buono fin qui realizzato; alcune squadre che sin dall’inizio stagione avevano puntato tutto sulla seconda fase cercheranno di rinforzarsi con nuovi innesti in modo da evitare le zone base della classifica, mentre per quanto riguarda il Campidonico Grizzlies si attende per Giugno l’arrivo dagli States di Tommaso Giarola che, proprio ieri, ha conseguito la laurea in biologia presso la Central Methodist di Fayette nel Missouri. Purtroppo Illuminati dovrà far fronte alla partenza, sempre verso gli USA, del lanciatore Zingarelli anch’esso impegnato con la sua prima stagione di studio e baseball oltre oceano. Le ottime partenze in gara uno di Zingarelli lasceranno sicuramente un problema sul monte.

Prossimo week end di pausa perché destinato ad eventuali recuperi, si ripartirà nel fine settimana 27 e 28 maggio in attesa di conoscere la composizione dei gironi e scoprire i calendari.