Cuneo Volley più dinamico con il nuovo sito web by Inmente

Online il nuovo sito web del Cuneo Volley! Il movimento biancoblù è molto più di un semplice Club di pallavolo maschile e questo nuovo portale, realizzato dall’Agenzia di comunicazione e grafica Inmente, ne racconta a pieno la filosofia mostrando tutte le diverse sfaccettature.



«Grazie al lavoro svolto da Inmente con la costruzione del nuovo sito, oggi riusciamo a comunicare perfettamente quello che siamo all’esterno. Paola, Fabio e tutto lo staff di professionisti hanno saputo estrapolare pienamente la filosofia sulla quale insisto da anni, ovvero che il Cuneo Volley non è solamente una società di pallavolo, ma soprattutto un’azienda che investe negli eventi, nel marketing e nella comunicazione offrendo ai suoi partners un ampio ventaglio di opportunità.» - il presidente Gabriele Costamagna.



«Oltre all’impegno sportivo la società lavora su molti fronti che saranno di sviluppo per il territorio e questo fattore ci è piaciuto a tal punto da decidere di contribuire al progetto.» – hanno dichiarato Paola Luci e Fabio Brinati di Inmente, agenzia di comunicazione e grafica con sede a Cuneo in via Genova 9 - «Nello sviluppo del sito abbiamo voluto mettere in risalto i progetti in essere, dedicando un’area specifica per ogni iniziativa. La nuova veste grafica vuole rappresentare lo spirito del direttivo che è determinato a raggiungere obiettivi importanti. Abbiamo cercato di trasmettere il dinamismo della società e dei suoi dirigenti; l’impatto visivo è molto forte, lo stile è moderno e accattivante. Per l’aspetto tecnico abbiamo voluto dare priorità alla praticità della navigazione. L’utente appena entra deve trovare tutte le informazioni a portata di click».



Non ci resta che invitarvi a digitare www.cuneovolley.it e visitare il nuovo sito web del Cuneo Volley, immergendovi così nel mondo biancoblù a 360°.