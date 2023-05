Football Americano, seconda divisione - i Reapers vincono a Verona

Primo successo della stagione per i Reapers Torino che vincono in trasferta con il punteggio di 16-10 sul campo dei Redskins Verona, primo match dei due turni interdivisionali previsti per il campionato della squadra torinese

Una partita di grande importanza per tutto il gruppo reduce da 6 sconfitte ma che, nonostante alcune assenze, ha puntato sull’esperienza di alcuni giocatori ma soprattutto sulla coesione e la voglia di riscattarsi. «I Redskins hanno una formazione giovane e fisica, come ci aspettavamo, ma anche se inizialmente hanno condotto la partita la nostra difesa ha contenuto egregiamente i loro running game. In attacco siamo partiti con troppi errori, ma poi i ragazzi hanno saputo recuperare senza risparmiarsi, dimostrando le loro capacità e interpretando al meglio il match. Siamo riusciti a gestire bene il cronometro, con corse e lanci efficaci» spiega Guido Cavallini, Head Coach Reapers. «Sono davvero contento del risultato e di aver affrontato un avversario che non si è risparmiato sul campo» Un primo quarto dominato dai Redskins che guadagnano yard con ottime corse e realizzano un field goal con Antochi. Nel secondo quarto i Reapers mettono a referto 3 punti con un field goal di Brun dopo aver subito un touchdown della squadra avversaria.

Dopo il riposo di metà partita il match cambia volto e i Reapers iniziano a macinare terreno ma è nell’ultimo quarto che mettono a referto i punti decisivi per la vittoria. Prima con un TD di Esposito dopo un ottimo drive che ha visto protagoniste le corse di Brun e Sitra. Poi con un secondo TD su pass di Fontana.

Questi 6 punti arrivano a pochi minuti dalla fine della partita: un bellissimo lancio profondo del QB e ricezione di Mattia Marcuccetti, rookie della squadra torinese che realizza il suo primo TD stagionale.

L’attenta difesa dei Reapers, con uno splendido defletto del giovane Del Villani a ridosso dell’end-zone, blocca l’attacco dei veneti nell’ultimo drive e assicura la prima vittoria stagionale alla squadra torinese che chiude in victory formation. Appuntamento con la prossima partita Sabato 3 Giugno alle 21 sul campo Cus Torino di Via Milano 63 Grugliasco (TO) contro i Lions Bergamo.

