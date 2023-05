ValleBelbo Sport domina i regionali CSI al Trofeo “Davide Filippini”

Mai come stavolta, possiamo sottolineare il grande successo di squadra della ValleBelbo Sport. Il team diretto da Pino Palumbo, in occasione della quinta tappa del trofeo “Davide Filippini” di Novara disputato in vasca lunga, chiude il campionato regionale CSI al primo posto della classifica per società.

«Un bellissimo successo per la nostra società al termine delle cinque tappe del trofeo regionale che hanno evidenziato la crescita individuale degli atleti e una positiva evoluzione del gruppo: puntiamo molto sul gioco di squadra e quando otteniamo questi risultati abbiamo la consapevolezza di aver intrapreso la strada giusta», conferma il direttore tecnico Palumbo.

61 atleti presenti nella piscina novarese, tutti saliti sui blocchi con grande entusiasmo e motivazione, anche grazie al sorprendente sostegno dagli spalti: le mamme della ValleBelbo Sport, proprio in occasione della festa a loro dedicata, hanno creato speciali magliette e cappellini per rendere ancora più visibile e piacevolmente rumorosa la macchia arancione sulle tribune.